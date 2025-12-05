Férfi röplabda Extraliga: távozott a címvédő csapatkapitánya – hivatalos

A csütörtöki, Pénzügyőr elleni győztes találkozó volt Redjo Koci, a bajnoki és Magyar Kupa-címvédő MÁV Előre Foxconn csapatkapitányának utolsó mérkőzése eddigi együttesében, a röplabdázó ugyanis Katarban folytatja pályafutását.
A székesfehérvári együttes közösségi oldalán számolt be arról, hogy a 31 éves ütő „egy új lehetőséget kapott, amellyel élni szeretett volna, a klub pedig bár fájó szívvel, de természetesen támogatta döntésében.” Később azt is közölték, hogy Koci Katarba szerződik a TippmixPro Extraligából.
„Székesfehérvár mindig különleges hely marad számomra, mert a kisfiam, Leon is itt született, és itt igazán otthon, biztonságban érezhettem magam” – búcsúzott a szurkolóktól a játékos.
Az albán röplabdázó 2022-ben igazolt a MÁV Előréhez, amelytől 3,5 szezon után távozik. A székesfehérváriakkal két ezüstérem után tavasszal aranyérmet nyert a bajnokságban, s a Magyar Kupát is elhódította az együttessel.
