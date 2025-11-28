Nemzeti Sportrádió

Romániában állítják: az újpesti Duarte Bukarestben folytatja

2025.11.28. 14:26
Egyelőre azért kacifántos André Duarte helyzete... (Fotó: Kovács Péter)
A román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Superliga) szereplő FCSB sportigazgatója, Mihai Stoica meggyőződött arról, hogy André Duarte az Újpest FC-t elhagyva a bukarestieknél folytatja pályafutását.

Kevesebb mint egy héttel ezelőtt írtunk arról, hogy az Újpest FC keretéből fegyelmi okok miatt kikerült André Duarte a közösségi oldalán bejelentette a távozását.

A lila-fehérek részéről továbbra sem történt bejelentés, így a játékos szerződése hivatalosan még mindig érvényes – írta a klub híreiben jártas szurkolói csoport, a Lila Sector.

A román FCSB sportigazgatója, Mihai Stoica pénteken a Fanatiknak megerősítette, hogy a portugál hátvéd hamarosan hozzájuk igazol:

Mihai Stoica állításától hangos a román sportsajtó (Fotó: Getty Images)

Nemsokára hozunk egy középső védőt. Kezet fogtam André Duartéval, megvan az egyezség. A dokumentumok még nincsenek aláírva, de dolgozunk rajta. Két és fél évig tartó szerződésről van szó.

Duarte idén nyáron még szerződést hosszabbított az újpestiekkel, pedig állítólag klubrekord közeli összeget, másfél millió eurót is ajánlottak érte.

 

