Elárverezik George Foreman garázsban felejtett 1968-as olimpiai aranyérmét

2025.12.05. 15:52
George Foreman az 1968-as olimpiai döntő után (Fotó: Getty Images)
Elárverezik a márciusban elhunyt legendás nehézsúlyú ökölvívó, George Foreman 1968-ban Mexikóvárosban nyert olimpiai aranyérmét.

A medált ezen a héten találta meg a néhai bokszoló szomszédja, akinél George Foreman korábban néhány holmiját tárolásra hagyta – olvasható az ötkarikás hírekre szakosodott insidethegames.biz oldalon.

Foreman idén március 21-én hunyt el Houstonban, és a szomszéd most, rendrakás közben fedezte fel, miket hagyott nála a néhai bokszoló: az olimpiai aranyérem mellett például lejárt útleveleket és jogosítványokat.

A licit 2500 dollárról (820 ezer forint) indul. A Leland aukciós ház szerint az aranyérmet még értékesebbé teheti a története: nemcsak az, hogy a szomszéd garázsában felejtették, hanem az is, hogy a későbbi kétszeres profi világbajnok Foreman a hidegháború alatt, 1968-ban a szovjet Jonas Cepulist győzte le úgy, hogy a bíró a második menetben beszüntette az egyoldalú küzdelmet.

(MTI)

 

