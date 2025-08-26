Marco Rossi keretet hirdetett az írek és a portugálok elleni vb-selejtezőre

A kerethirdetés előtt bejelentették az MLSZ és a Wizz Air együttműködését, a légitársaság főszponzorként támogatja a szövetséget.

Az MLSZ hivatalos X-oldala már korábban bejelentette, hogy a ferencvárosi Ötvös Bence a keret tagja lesz, és rajta kívül egy Puskás Akadémia-, egy MTK- és egy Paks-játékos kap meghívót újoncként. Mint kiderült, Lukács Dániel, Molnár Rajmund és Tóth Barna az új kerettag.

Balogh Botond (Parma), Nikitscher Tamás (Valladolid), Csoboth Kevin (St. Gallen) és Gazdag Dániel (Columbus Crew) maradt ki a legutóbbi keretből.

A magyar válogatott kerete Írország és Portugália ellen

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A VÁLOGATOTT VB-SELEJTEZŐS PROGRAMJA

F-csoport

Szeptember 6., szombat

20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., kedd

20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., szombat

18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., kedd

20.45: Portugália–Magyarország

November 13., csütörtök

18.00: Örményország–Magyarország

November 16., vasárnap

15.00: Magyarország–Írország

A MAGYAR VÁLOGATOTT LEGUTÓBBI, JÚNIUSI KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi