Nemzeti Sportrádió

Székláb és mestermű – Bodnár Zalán jegyzete

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
Vágólapra másolva!
2025.08.31. 23:41
Címkék
jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény

SOKÁIG MEGLEHETŐS BOSSZÚSÁGGAL néztem a hétvége legnagyobb európai futballrangadóját, a Liverpool–Arsenal mérkőzést. A nagyívű felvezetést – egyes hírek szerint világszerte egymilliárd ember látta az összecsapást, amelyen az angol Premier League talán két legnagyobb esélyese feszült egymásnak – követően csalódást keltő volt a játék. Bosszantó volt a rengeteg rossz passz az ellenfél térfelén mindkét csapat részéről, a végletekig kockázatmentes játék és a rengeteg rossz döntés a játékosoktól. De a legbosszantóbb az volt, hogy a mezőny egyik legkreatívabb, legötletesebb és legtechnikásabb futballistája, Szobosz­lai Dominik eközben a jobbhátvéd posztján „vesztegel”.

Immár egymás után a második Liverpool-meccsen, a posztot sújtó sérülésre hivatkozva. Nem mintha nem oldotta volna meg kiválóan a továbbra is szokatlan feladatát a magyar válogatott csapatkapitánya (mint ahogyan a túloldalon, balhátvédként a válogatott másik erőssége, Kerkez Milos is, akinek három jó blokkja volt Noni Madueke mellett), mégis úgy gondolom, Madách Imre után szabadon: nehogy már Michelangelo faragjon széklábat! Nehogy már egy klasszis támadó középpályás végezze azt a munkát, amire a kevésbé képzett játékosok is alkalmasak lehetnek! Aztán a nagyon 0–0-szerű mérkőzésen elérkezett a 83. perc, és középről, a digitális technika szerint pontosan 29.5 méterről szabadrúgáshoz jutott a Liverpool. Négyen is vállalkoztak volna az elvégzésére, de nagyon szorítottam azért, hogy Mohamed Szalahék ezúttal belássák, ez a szög és ez a távolság Szoboszlainak fekszik a leginkább. Belátták… És máris a fülemben csengett az a mesterséges intelligencia által írt, a YouTube-on is fellelhető tavalyi dal, amely így kezdődik: „Mert úgyis minden mindegy, ha jön gól, egy Dominik-bombából, 25–30-ról…”

A 29.5 méter éppen belefér ebbe a távolságba. Gyönyörű, fantasztikus szabadrúgásgól volt, nagy idők nagy klasszisait idéző. És nemcsak csodaszép, hanem milyen fontos is: ezzel nyerte meg az idény egyik rangadóját a bajnoki címvédő Liverpool. Még mindig nehéz azt is megszokni, hogy két magyar játékos is kezdő a „vörösöknél”, hát még azt, hogy egyikük bombagólja dönti el az Arsenal elleni csatát. És ami szintén örömteli: ennél jobb hangulatban aligha térhetne haza Telkibe, a válogatotthoz két liverpooli légiósunk. Ne legyünk telhetetlenek, de igazán jöhetne egy ilyen Szoboszlai-bomba szombaton Dublinban is!

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!

Kapcsolódó tartalom

Mestermunka volt! Szoboszlai elképesztő szabadrúgásgóljával a Liverpool legyőzte az Arsenalt

A magyar játékos – aki ismét jobbhátvédként kezdett – klasszis megoldása döntött a három pont sorsáról. Kerkez Milos is átjátszhatatlan volt.

Szoboszlai Dominik: Ha szabadrúgás van, Szalah átadja nekem

„Szerintem az edzőnk is tudja, hogy nem vagyok jobbhátvéd, de addig ott játszom, amíg oda állít.”

Arne Slot: Szoboszlai pontosan megmutatja, miről is szól a Liverpool

Az Arsenal kapusa: „Csalódott vagyok, hogy nem tudtam védeni. Elképesztő lövés volt, a labda szitált a levegőben és folyamatosan távolodott tőlem.”

Szoboszlai az Arsenal elleni meccs embere a Premier League honlapján

Kerkez Milos kapta a második legtöbb szavazatot. Az eredmenyek.com is a két magyart látta az Arsenal elleni bajnoki legjobbjának.

 

 

jegyzet Nemzeti Sport NS-vélemény
Legfrissebb hírek

Az UVSE nyárzáró vízilabdaünnepe különösen emlékezetesen alakult; Öttusa-vb lesz Magyarországon

E-újság
15 órája

Együtt nőnek fel – Ballai Attila publicisztikája

Kézilabda
16 órája

Összekapcsolt álmok – Borbola Bence jegyzete

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:18

NS-Képeslap: Ékszerdoboz a Pitypalatty-völgyben

Minden más foci
2025.08.30. 10:00

Merjünk álmodni! – Thury Gábor jegyzete

Európa-liga
2025.08.29. 23:59

Ötös lista: Úton az 1000 gól felé – Cristiano Ronaldo karrierjének legjobb pillanatai

Minden más foci
2025.08.29. 13:26

Bécsi gyors(abb) – Deák Zsigmond jegyzete

Európa-konferencialiga
2025.08.28. 23:41

Dupla Tízes: milyen sanszunk van ezzel a válogatott kerettel a vb-selejtezőben? 

Magyar válogatott
2025.08.28. 17:12
Ezek is érdekelhetik