Elnyűhetetlen harcos – Smahulya Ádám jegyzete

CSAK SEMMI CIRKUSZ! Arne Slot, a Liverpool menedzsere mondta a Brighton elleni szombati angol bajnoki mérkőzés előtt, hogy a Mohamed Szalah körüli hercehurca senkinek sem jó, elsősorban a csapat érdekeit nézi, amikor összeállítja a kezdőt. Nos, az egyiptomi csatár a kispadon kezdett, de ez is előrelépés volt ahhoz képest, hogy az Inter otthonában kedden Szoboszlai Dominik tizenegyesével 1–0-ra megnyert BL-találkozón a keretbe sem került. Nem tűnt őszintének a mosolya, amikor a mérkőzés előtt kabátban ülve hallgatta a klub himnuszát, a You’ll Never Walk Alone-t, bizonyára úgy érezte, a pályán lenne a helye. Sokat nem kellett várnia, fél óra sem telt el a mérkőzésből, és Joe Gomez sérülése miatt máris beállt. Hogy aztán a második félidőben gólpasszt adjon Hugo Ekitikének, a szurkolótábor pedig a nevét skandálja. Mert rá tényleg igaz, hogy nincs egyedül, és a hazai meccseken körülbelül hatvanezren állnak mögötte.

Érthető, mégiscsak 2017 óta a csapat futballistája és talán az sem túlzás, hogy a klub legendája. Aki most elutazik a válogatottal az Afrika-kupára, és egyelőre kérdés, mi lesz utána, sikerül-e addigra teljesen elsimítani a konfliktust. De ez legyen Arne Slot gondja!

Ami neki és nekünk is jó hír, hogy a Liverpool 2–0-ra legyőzte a Brightont, így november 1-je óta először nyert bajnokit az Anfieldben, és az Inter elleni BL-rangadó után ezt az összecsapást is kapott gól nélkül zárta. Kerkez Milos teljesítményét nem érhette kritika, Szoboszlai Dominik pedig mint mindig, elnyűhetetlenül futballozott. Volt egy kis ijedtség, amikor a második félidőben a földön maradt, és bicegve ment le – de aztán folytatta a játékot. A The Guardian élő közvetítése az eset után igazi harcosnak nevezte, akinek jó esélye van az év futballistája cím elnyerésére.

Egyelőre annyi biztos, hogy ebben az idényben ő a csapat első számú kulcsembere, a szinte minden poszton bevethető aduja, népszerűsége lassan Szalahéval vetekszik. És ha esetleg az egyiptomi távozik a télen, ő lesz az együttes arca.

Arne Slot pedig örülhet, mert ezúttal megúszta a drámát, az e heti két győzelem után bizonyára elhalkulnak a menesztését követelő hangok.

