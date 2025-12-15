Bosman harminc éve – Somogyi Zsolt jegyzete

Érdekes évforduló – immár harminc éve írják a sportlapok: a Jean-Marc Bosman 1993. október 1-jén elindított ügyében 1995 decemberében hozott ítélet megváltoztatta a futballt. És mindig hozzáteszik: a forradalmi változásnak azóta ezernyi, tízezernyi futballista lett eurómilliomos nyertese, csak éppen a főhős, Jean-Marc Bosman ment tönkre.

Az évforduló kapcsán idézzük fel a történteket: a belga labdarúgó szerződése 1990-ben lejárt, klubja, az RFC Liege viszont olyan nagy összeget kért a francia Dunkerque-től, amelyet az nem volt képes megfizetni. Mert az akkori szabályok szerint – kérhetett. Ma már viccesnek tűnik, akkor ez volt a valóság: a futballista, aki addig – átszámítva – körülbelül 2500 eurós fizetésért futballozott Belgiumban, kikerült a csapatból, ezért 750 eurónyi bért ajánlottak neki. Ezt érthetően nem akarta elfogadni, a francia klub harmincezer eurót kifizetett volna, de a belgák 270 ezret kértek – a játékosért, akiről lemondtak, akinek járandóságát a harmadára csökkentették.

Bosman perelt, a procedúra alatt évekig nem is futballozhatott, minden pénzét ügyvédekre költötte, a bíróság pedig kimondta: lejárt a szerződése, klubja semmit sem kérhet érte, oda megy, ahova csak akar. A döntés teljesen új alapokra helyezte a labdarúgást. A klubok és a játékosok nem akartak hosszabb távú szerződést kötni: ha bárki elégedetlen volt a másik féllel, a megállapodás lejártával következmények nélkül elköszönhetett egymástól. Persze a jó, vagyis a jónak tűnő futballistákat mindenki évekre igyekezett és igyekszik ma is magához láncolni, mert ha piacképes, kérhessen érte pénzt a klubja, amíg hozzá tartozik.

Az ítélet jelentősen megemelte a lejárt szerződésű játékosok értékét, az addig az előző csapatnak utalt átigazolási díjat vagy annak egy részét is a labdarúgóra költhette kérője. Persze a klubok sem nézték ölbe tett kézzel, hogy a legjobbjaik ingyen távoznak – megszokott, de nem túl szívderítő esetté vált, hogy ha valaki a szerződése előtt egy évvel nem írta alá a hosszabbítást, vagyis tizenkét hónap múlva ingyen mehetett, az egyesület zsarolhatta: nem játszik egy évig, csak külön edzhet, akár naponta kétszer erőnléti tréningen kell részt vennie. Bizony, sok pályafutás siklott félre ilyen konfliktus miatt, de a szurkoló nyilván ezt látta: a televíziós jogdíjakból gazdagodó klubok őrületes fizetéseket kínálnak a legjobbakért. Friss példa: Kylian Mbappé játékjogáért 2018-ban 145 millió eurót fizetett a PSG – a Real Madrid 2024-ben ingyen megszerezte, amikor a szerződése lejárt.

Jean-Marc Bosman rengeteget tett a futballért, a futball semmit sem tett érte. Az egykori forradalmár alkoholista lett, erőszakos cselekedetért a börtönt is megjárta, azóta is hiába vár hálát, támogatást a haszonélvezőktől.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!