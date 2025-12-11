Új papírforma: továbbjutás! – Deák Zsigmond jegyzete

Mindezt természetesen legfőképpen önmaguknak köszönhetik a ferencvárosiak, akik Robbie Keane vezetőedző irányításával igen kellemes meglepetésre öt kör után veretlenül tanyáztak az El-tabella élbolyában. No de mi lesz a hatodik után? Ez volt a nagy kérdés, hiszen még az oly kellemesen hangzó papírforma sem adódik magától, meg kell azt valósítani. Különösen azok után, hogy az első félidőben Yusuf két kecsegtető lehetőséget is elpuskázott, ezek között pedig a skótok macedón csatára, a Fradit MTK-játékosként 2022-ben is góllal keserítő Miovszki közelről beollózott egy felper­dülő labdát. Nem vigasz, hogy a pályán és azon kívül mindenki (partjelző, bíró, talán a skótok többsége is) lest látott, csak a VAR nem… Szerencsére a hazaiak nem torpantak meg, s a vendégek korai időhúzása miatti hosszabbításban Cissé remek előretörése után Ötvös okos lapos lövése révén egyenlítettek.

A szünet után a Rangers még inkább epizódszerepre kényszerült az erősödő ferencvárosi szorításban, de a helyzetek kimaradtak, egészen addig, amíg megvalósult a papírforma papírformája: Varga Barnabás gólt fejelt! Jó volt látni, hogy magyar válogatott játékosok találataival múlta felül a Fradi a patinás ellenfelet, no meg hogy a végén Gróf bravúrja is kellett a sikerhez. Hat mérkőzés, négy győzelem, két döntetlen, 14 pont, két körrel a vége előtt már biztos továbbjutás! Azért az El alapszakasza előtt ezt nem vettük papírformának, de a látottak alapján abszolút megérdemelten vált azzá.

