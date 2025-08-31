Nemzeti Sportrádió

Arne Slot: Szoboszlai pontosan megmutatja, miről is szól a Liverpool

2025.08.31. 22:08
Jól működnek együtt (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás Hugo Ekitiké Szoboszlai Dominik Arne Slot Mikel Arteta David Raya Premier League
Ahány ember, annyiféle értékelés a vasárnapi Liverpool–Arsenal (1–0) mérkőzésről, de abban mindenki egyetérthet, hogy Szoboszlai Dominik gólja különleges volt.

Mint arról beszámoltunk, a Liverpool Szoboszlai Dominik góljának köszönhetően otthon tartotta a három pontot az Arsenal ellen. A magyar válogatott csapatkapitánya szabadrúgásból volt eredményes.

A látványos találatot és a mérkőzést így értékelte a „vörösök” vezetőedzője, Arne Slot a Sky Sportsnak: „Szoboszlai Dominik megint villant… Nem régóta dolgozom vele, de ő pontosan megmutatja, hogy miről is szól a Liverpool. Akár középpályást, akár szélsőt, akár jobbhátvédet kell játszania, mindig a legjobbját nyújtja, az Arsenal ellen is kiemelkedett a mezőnyből. Nagy sikert arattunk egy erős ellenféllel szemben, sokat érhet ez a három pont. Lassan véget ér az átigazolási időszak, megnézzük, hogy meg tudjuk-e még jobban erősíteni a csapatot, ha nem, akkor boldogan folytatjuk a munkát a jelenlegi kerettel.”

„Nagyon csalódott vagyok, de egyben büszke is a játékosokra. Az Anfieldben lehetetlen kilencven percig irányítani, megvolt az esélyünk a győzelemre, ám egy varázslatos mozzanat eldöntötte a három pont sorsát. Pozitívum, hogy sokkal jobb teljesítményt nyújtottunk ezen a pályán, mint az előző idényben” – ezek már az Arsenalt irányító Mikel Arteta szavai.

Az észak-londoniak kapusa, David Raya így fogalmazott szintén a Sky Sports riporterének: „Még nem néztem vissza a gólt, de csalódott vagyok, hogy nem tudtam hárítani. Elképesztő lövés volt, a labda szitált a levegőben és folyamatosan távolodott tőlem. Új labdákkal játszunk ettől az idénytől, még alkalmazkodnunk kell hozzájuk, máshogy viselkednek. Akadtak pozitívumok is a meccsen, ám még fejlődnünk kell.”

Angol labdarúgás
19 órája

Gary Neville Szoboszlai szabadrúgásáról: „Cristiano Ronaldo-szerű”

„Onnan nem lőhetne gólt David Rayának… A csavarás, a csapódás, az erő, a sebesség…”

„Kemény meccsen nagyon fontos három pontot szereztünk. Kevés helyzetet alakítottunk ki, Szoboszlai Dominik pedig varázslatos szabadrúgásgólt szerzett, köszönetet kell mondanunk neki. Jön a válogatott szünet, utána pedig itt kell folytatnunk. Remekül érzem magam Liverpoolban, a srácok befogadtak, nagy önbizalommal játszom” – nyilatkozott az idényt káprázatosan indító Hugo Ekitiké a BBC-nek.

A Premier League-címvédő liverpooliak hibátlan mérleggel mennek a válogatott szünetre.

ANGOL PREMIER LEAGUE
3. FORDULÓ
Liverpool–Arsenal 1–0 (Szoboszlai 83.)

labdarúgás Hugo Ekitiké Szoboszlai Dominik Arne Slot Mikel Arteta David Raya Premier League
