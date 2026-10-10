A DVTK két, a Vidi három góllal nyert; Myke Ramos triplázott, Ádám Martin is betalált – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA 4–3 (3–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Szabó Dániel)

TISZAKÉCSKE: Esery – Baranyai N., Éger, Polgár K., Milicz (Balla D., 75.) – Szekér Á. (Horváth E., 90+3.), Varga J., Lucas (Terbe, 75.), Sós B. – Pataki B. (Kócs-Washburn, 90.), M. Ramos (Takács T., 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba

AJKA: Simon B. – Tar, Bacsa B. (Pintér F., 75.), Kenderes Z., Csorba N. (Papp M., 75.) – Bocskay (Csizmadia Z., 69.), Németh E. (Szarka B., 31.) – Doncsecz (Mohos B., 75.), Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: M. Ramos (11., 17., 69. – a harmadikat 11-esből), Tar (31. – öngól), ill. Doncsecz (45+1.), Tar (55.), Csizmadia Z. (81.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – A forduló rangadója volt a mérkőzés, és bőven voltak fordulatok benne. Nagy munkát tettünk ebbe a meccsbe, joggal szereztünk háromgólos előnyt. Érthetetlen módon a második félidőben visszaesett a játékunk, hagytuk, hogy az Ajka ránk erőltesse az akaratát. Elkerülhető gólokat kaptunk, és ez visszahozta az ellenfelünket. Az utolsó percekben meleg volt a helyzet, de ekkora különbség mindenképpen volt a két csapat között.

Artner Tamás: – A semleges nézők jól szórakoztak, mert láttak hét gólt, tizenegyest, párharcokat. Sajnálom az első félidőt, mert három gólt ajándékoztunk a Tiszakécskének. Ott nem éreztem, hogy stabilak lennénk. Kevesen számítottak arra, hogy szoros lehet a meccs, de igazságos eredmény született.

HR-RENT KOZÁRMISLENY–DIÓSGYŐRI VTK 0–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 700 néző. Vezette: Papp Ádám (Kulman Tamás, Szabados Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Fehér Cs., Turi – Stumpf – Szűcs P. (Csucsánszky, 78.), Kocsis D., László K. (Geiger, 78.), Molnár P. (Vogyicska Balázs, 56.) – Zamostny (Kirchner, 56.). Vezetőedző: Márton Gábor

DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai (Vass L., 65.), Holdampf, Bokros – Molnár G. (Bényei, 65.), Babinszky (Borvető, 75.), Gálfi (Medgyes Z., 58.). Asszisztensedző: Márton István

Gólszerző: Babinszky (46.), Vass L. (74.)

MESTERMÉRLEG

Márton Gábor: – Szakmailag nem tudom értékelni a mérkőzést. Olyan hátrányban voltunk, amilyet nem bírtunk el. Megnéztem volna, miként alakulnak az események, ha a DVTK-tól két játékost kiállítanak. Megnéztük az eseteket, nem kérdés, mi történt.

Márton István: – Feczkó Tamás edzőnek mihamarabbi gyógyulást kívánunk. Tudtuk, hogy szervezett csapathoz érkezünk, a szünetet követően, a vezetésünk birtokában nem szándékosan, de magunkra húztuk ellenfelünket.

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–SZENTLŐRINC 3–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1712 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Király Zsolt, Tóth Csaba János)

VIDEOTON: Vas B. – Kovács K., Köllő, Spandler, Kurdics (Kojnok, 80.) – Murka, Nagy D. (Dubecz, 75.), Bedi, Derekas – Németh D., Bartusz (Kovács E., 75.). Vezetőedző: Pető Tamás

SZENTLŐRINC: Kostyák – Poór, Dinnyés, Bolla G. (Milovanovics, a szünetben) – Rac (Jung, 80.), Buta (Czérna, a szünetben), Pálfalvi, Kiss-Szemán (Oláh B., 67.) – Sámson, Kun B. – Rideg (Gruber R., a szünetben). Vezetőedző: Nikházi Márk

Gólszerző: Németh D. (1.), Bartusz (8.), Murka (90+3.)

Kiállítva: Kun B. (33.)

MESTERMÉRLEG

Pető Tamás: – Az első perctől kezdve domináltunk, majd gyorsan rárúgtunk még egyet a vezető gólra. A mérkőzés innentől a kezünkben volt. A második félidőben visszaszorultunk kicsit a kapunk elé, de nagyon sokat javultunk helyzetkihasználásban, ha jobban koncentrálunk, több is lehetett volna közte. A háromhetes felkészülés alatt úgy láttuk, hogy Vas Bálint nagyon magabiztos, most jól sült el a versenyhelyzet a kapusok között. Most egy csapatot láttunk a pályán, kiváló egyéni teljesítményekkel.

Nikházi Márk: – A játékvezetővel egy szinten voltunk gyengék, főleg az elején – volt tévedése mindkét csapat javára. A második félidőben a kiállítás ellenére úgy játszottak a srácok, amire nagyon büszke vagyok. Emberhátrányban rúgtunk egy kapufát és egy meg nem adott gólt.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Muhari Gergő (Sinkovicz Dániel, Vargha Tamás)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Ottucsák, Zachán (Csatári, 90.), Rab Bence – Vörös B. (Pintér Á., 60.), Kovács P. (Keresztes Z., 79.), Hajdú R. (Silling, 79.). Vezetőedző: Máté Péter

SZEGED: Illés B. – Vékony (Rjaskó, a szünetben), Tóth B., Széles, Mikló R. – Márkvárt, Posztobányi – Szabó Á., Zimonyi (Haragos, 79.), Miskolczi (Bodnár B., a szünetben) – Ádám M. (Tóth-Gábor, 66.). Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Hajdú R. (15. – 11-esből), ill. Ádám M. (47.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Jó mérkőzésen igazságos döntetlen született. Működött, amit elterveztünk, az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, a szünet után pedig a Szeged akarata érvényesült. Azért van hiányérzetem, mert a helyzeteink kimaradtak, de a játékosok mindent kiadtak magukból.

Laczkó Zsolt: – Hosszú volt a háromhetes szünet, felkészülési meccset sem tudtunk játszani ezalatt, s ez érződött az első félidőben a csapaton – nem találtuk a ritmust, nem nyertük meg a párharcokat, a Mezőkövesd több gólt is szerezhetett volna. A szünet után viszont ennek ellenkezője történt, s az egyenlítés után volt lehetőségünk megszerezni a győztes gólt is, ennek ellenére azt mondom, nem érdemeltük volna meg a győzelmet.

GYIRMÓT FC GYŐR–FC NAGYKANIZSA 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Győr-Gyirmót, Alcufer Stadion, 712 néző. Vezette: Katona Balázs (Punyi Gyula, Dobos Dávid)

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T. (Lányi, 71.), Kiss N., Pejovics, Medgyes S. – Berecz, Madarász M. (Németh T., 81.) – Szabó Márkó (Tollár, 65.), Rácz B., Iván A. (Miknyóczki, 73.) – Novák Cs. (Vasvári, 81.). Vezetőedző: Weitner Ádám

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Puskás Zs. (Heles, 61.), Szanyi K., Garai Z. (Jován, 73.) – Major M. (Varga D., 82.), Stefan – Zsolnai, Kapornai, Szabó Máté (Kovács B., 61.) – Lőrincz B. (Borsos F., 61.). Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Nagy T. (27.)

MESTERMÉRLEG

Weitner Ádám: – Az elején voltak nehezebb pillanataink, de végig stabilak voltunk. Bár félő volt, hogy a sok kihagyott helyzet megbosszulja magát, de a célunkat elértük, kapott gól nélkül sikerült lehozni a találkozót.

Jeney Gyula: – Megint eljátszottuk a szimpatikus vesztes szerepét. A Gyirmót semmivel sem volt jobb nálunk, ha az elején a három helyzetből betalálunk, akkor másképp is alakulhatott volna a mérkőzés.

KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–KARCAGI SC 3–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezette: Sipos Tamás (Ring Kevin, Dobos Dominik)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Veprik (Ferenczi, 71.), Nagy Zs., Rácz L., Nyíri – Ferencsik, Szőke G. (Koljada, 71.), Hudák M. (Varjas, 84.), Schuszter (Trencsényi, 78.) – Kártik – Gresó (Holender, 84.). Vezetőedző: Kuttor Attila

KARCAG: Varga N. – Szakál, Kovalovszki, Szekszárdi T., László D. (Varga K., 80.) – Girsik Á. (Székely D., 72.), Györgye, Szűcs K., Fekete O. (Asztalos, 59.) – Halácsi (Kohut, 59.), Könyves (Fábián, 80.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kártik (40. – 11-esből), Nyíri (58.), Trencsényi (80.)

Kiállítva: Szekszárdi T. (54.)

MESTERMÉRLEG

Kuttor Attila: – Azt mondják, egy jó csapat kétszer egymás után nem kap ki, mindig az dönti el egy együttes mentális erejét, hogy miképp reagál vereségre. Ez a férfias küzdelemben kivívott győzelem tökéletes reakció volt a játékosainktól.

Varga Attila: – Nemcsak a két csapat volt hatással a mérkőzésre, hanem volt harmadik tényező is... Ami az első hatvan percben történt, ezen a szinten elfogadhatatlan és sokkoló, és illene elgondolkodnia a szövetségben is, milyen hatásfokkal ténykedő játékvezetők vezetnek profi mérkőzéseket. A játékosok mindent megtettek, de ezen a napon semmibe vettek bennünket...

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE

HÉTFŐN JÁTSSZÁK

19.45: BVSC-Zugló–Soroksár SC (Tv: M4 Sport)