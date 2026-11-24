BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

REAL MADRID (spanyol)–PSV EINDHOVEN (holland) 5–1 (0–1)

Madrid, Stantiago Bernabéu Stadion. Vezette: Eskas (norvég)

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Éder Militao (Huijsen, a szünetben), Rüdiger (I. Konaté, a szünetben), Cucurella – Bernardo Silva, Tchouaméni (Jude Bellingham, a szünetben), Arda Güler (Camavinga, 70.) – Y. Diomandé (Brahim Díaz, 80.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: José Mourinho

PSV: Kovár – Dest, Geertruida, Obispo, F. Kosztics (Gasiorowski, 69.) – Wanner (N. Ferndandez, 69.), Szano (Flamingo, 78.) – Perisic (Bajraktarevic, a szünetben), S. Mijnans, R. van Bommel (Ay. Santos, 83.) – G. Til. Vezetőedző: Peter Bosz

Gólszerző: Valverde (50.), Jude Bellingham (60.), K. Mbappé (64., 84.), Vinícius Júnior (87.), ill. Perisic (32. – 11-esből)

A két csapat hazája bajnokságában elfoglalt helyezése alapján akár a nap egyik legnagyobb rangadójának is gondolhattuk volna előzetesen a PSV vendégjátékát a Real Madrid otthonában, hiszen a holland listavezető vizitált a spanyol második helyezett otthonában. Csakhogy a Bajnokok Ligájában vajmi keveset számít a honi bajnokságban elfoglalt helyezés, amit mutat az is, hogy a főtáblán a meccs előtt a PSV még az éppen továbbjutó, 24. helyről érkezett a Bernabéu Stadionba, a hibátlan mérleggel a második helyen álló Real Madridhoz.

Ehhez képest az első komolyabb helyzetek a hollandok előtt adódtak az első tíz percben, de Sven Mijnans, Ruben Van Bommel és Serginho Dest kísérlete sem adott munkát Thibault Courtois-nak. A Real válasza Vinícius Jr. kapufát súroló lövése volt, majd az első negyedóra végéhez érve Kylian Mbappé meglódulása után kissé hosszan tette le a labdát Arda Gülernek, akinek visszatette a második hullámban érkező Yan Diomande elé, de az ő lövését blokkolták a visszaérő védők. A viharos első negyedórát egy csöndesebb második követte, amelyik viszont nagy csattanóval zárult: a 29. percben Aurelien Tchouameni taposott rá a tizenhatoson belül Mijnans lábára – a videózás után megítélt büntetőt Ivan Perisic higgadtan értékesítette, 0–1! A szünetig hátralévő időben továbbra is a vendégek alakítottak ki nagyobb helyzeteket, Mijnans lábában maradt az újabb eindhoveni találat, az első félidőben kaput sem találó Real Madrid játékosait hevenyészett nézőtéri füttyszó kísérte az öltözőbe...

A második félidőre hármat is cserélt José Mourinho – mindkét sárga lapos madridi belső védő elhagyta a pályát, bejött Jude Bellingham és Ibrahima Konaté, és mindössze öt perc alatt meg is lett az eredménye a váltásnak: egy balról beívelt, majd visszafejelt labdát Güler készített le sarokkal, finoman Federico Valverdének, aki 11 méterről ki is lőtte a bal alsó sarkot, 1–1. Az egyenlítés után is lendületben maradt a Real, és tíz percen belül meg is lett az eredménye, mégpedig egy nem is akármilyen góllal: egy röviden kifejelt labdát Bellingham a levegőben ballal átvett, majd jobbal beledekázott egyet, aztán 18 méterről, kissé balról a le sem eső labdát jobb külsővel úgy bombázta a kapu bal oldalába, hogy az a kapufáról pattant a gólvonal mögé, 2–1! Újabb négy perc múlva aztán eldőlt a mérkőzés, Matej Kovár kapus rossz kirúgása után Szano Kodai ajándékozta a labdát Gülernek, aki ziccerbe hozta Mbappét, ő pedig nem hibázott, 3–1. Sőt, a francia csatár a hajrában sem hibázott, amikor a 84. percben Brahim Diaz tökéletes kiugratása után elfektette Kovár kapust, majd az üres kapuba gurított, 4–1. Ezzel Mbappé megszerezte a 76. BL-gólját, és sorozatban hetedik BL-meccsén is betalált, ám a gólgyártásnak még nem volt vége, a találkozót ugyanis Vinícius zárta le végleg, amikor Bellingham kiugratásával a tizenhatosig nyargalt, majd a tehetetlen Kovár mellett beállította az 5–1-es végeredményt.

A Real Madrid győzelmével a tabella élére ugrott – legalábbis PSG szerdai mérkőzéséig biztosan –, míg a PSV-nek szép lassan el kéne kezdenie meccseket nyernie, ha szeretné a legjobb 24 között folytatni a szereplését az alapszakasz végeztével.

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