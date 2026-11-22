LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–0

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Katona Balázs (Juhász Bálint, Holpár Gergely)

SOROKSÁR: Apró – Kálnoki-Kis Zs., Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. (Rónaszéki, 85.) – Varga Z. (Lukács L., 68.), Vattay, Vass Á. (Kokovai, 5.), Bencze (Hidi P., 85.) – Lovrencsics B., Gólik (Czinege, 68.). Vezetőedző: Korolovszky Gábor

SZEGED: Illés B. – Sándor M. (Szabó Á., 79.), Vékony, Széles, Tóth B. – Rabatin (Tóth-Gábor, 79.), Márkvárt (Rjaskó, 16.), Haragos (Zekics, 65.), Bodnár B. (Miskolczi, 65.) – Ádám M., Zimonyi. Vezetőedző: Tóth Balázs

MESTERMÉRLEG

Koroloszky Gábor: – Kiegyenlített mérkőzés volt, mindkét csapat nyerni akart, és törekedni a gólszerzésre.

Tóth Balázs: – Elégedett vagyok a döntetlennel. A hazaiak jobb teljesítményt nyújtottak az első félidőben, nálunk az volt a probléma, hogy technikailag rosszul játszottunk, és csak kerestük magunkat ebben a játékrészben. A szünetben átbeszéltünk mindent, feljavult a játékunk, a cseréink is jól szálltak be a mérkőzésbe. Tetszett a második félidei teljesítményünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ugyan a tabellán a Soroksár előkelőbb helyet foglal el, de a Szeged mégis jobb formában várhatta a találkozót. A fővárosiak az elmúlt három bajnokin mindössze két pontot gyűjtöttek, míg a vendégek az előző két találkozójukat egyaránt megnyerték. Az első félidő minimális hazai mezőnyfölényt hozott, de az első igazi helyzetig a 45. percig kellett várni. A félidő lefújása előtt közvetlenül Lovrencsics Balázs egy az egyben mehetett a kapura, a soroksáriak csapatkapitánya megpróbálta átemelni a kimozduló Illés Bencét, aki számított erre, és végül sikerült megakadályoznia, hogy csapata hátrányba kerüljön.

A második játékrész elején mindkét együttes előtt adódott ziccer, de nem tudtak vele élni. Előbb a Soroksárnál Varga Zétény lövését hárította Illés, majd a másik oldalon Haragos Viktornak sikerült elgurítania a labdát Apró Máté mellett, de a hazai kapufa a sárga-feketéknek kedveskedett. Ezt követően már csak kisebb lehetőségeket hozott a mérkőzés, így kijelenthető, hogy igazságos döntetlen született a vasárnap késő délutáni mérkőzésen.

A Soroksár lecsúszott az 5. helyre, miután a Tiszakécske, a Kazincbarcika és a Mezőkövesd is győzött, de mindössze három pont a lemaradása az éllovas Kecskeméttel szemben. A Szeged maradt a 12. pozícióban. 0–0





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