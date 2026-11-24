BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

ARSENAL (angol)–BORUSSIA DORTMUND (német) 1–1 (1–0)

London, Emirates Stadion, 60 704 néző. Vezette: Mariani (olasz)

ARSENAL: Kepa – White (J. Timber, 65.), Konsa, Gabriel Magalhaes, Hincapié – Lewis-Skelly (Bruno Guimaraes, 65.), Rice – Madueke, Ödegaard, Colisz (Eze, 65.) – Gyökeres (Merino, 87.). Menedzser: Mikel Arteta

BVB: Kobel – Ryerson, Gadou (F. Mané, 89.), Anton, N. Schlotterbeck, Svensson – Jobe Bellingham (Sabitzer, 73.), J. Veerman, F. Nmecha – Beier (Karecasz, 64.), Fábio Silva (Guirassy, 64.). Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Gyökeres (10.), ill. Beier (55.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Öt meccs után is veretlen maradt a BL alapszakaszában az Arsenal: az ágyúsok csodagóllal vezettek, ám be kellett érjék az egy ponttal a BVB ellen.

A mérkőzést a házigazdák kezdték jobban – hamar beszorították vendégeiket kapujuk elé, majd a 10. percben előnybe kerültek: Nonso Madueke jobb oldali beadását követően Viktor Gyökeres a kaputól tizenkilenc méterről káprázatos gólt lőtt a jobb felső sarokba! 1–0

Azt, hogy néhány perccel később nem 2–0-t mutatott az eredményjelző, Gregor Kobelnek és Daniel Svenssonnak köszönhetik a dortmundiak: Hrisztosz Colisz tizenötről leadott lökete után hatalmasat védett vendégek kapusa, a kipattanóból próbálkozó Madueke lövését pedig a középpályás blokkolta hősiesen.

A Dortmund a félidő közepére tért magához, onnantól kezdve mindkét csapat jó pár helyzetet kidolgozott. Bátran kísérleteztek lövésekkel: a szünetig a támadásait a vendégeknél némileg gyorsabban felépítő Arsenal 14-szer, a BVB pedig nyolcszor – a kaput azonban a hazaiak részéről csak három, míg a túloldalon mindössze egy próbálkozás találta el.

A BVB jelen idényére jellemző, hogy a második félidőben rendre sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint az elsőben, és ez most sem volt másképp. A szünet után remekül kezdtek a vendégek: három perc sem telt el, amikor villámgyors akció során Svensson találta meg balról a tizenhatoson belül helyezkedő Maximilian Beiert, aki, ha jobban találja el a labdát külsővel, már egyenlíthetett is volna. Kapott azonban erre még egy esélyt: hét perccel később a nagyszerűen megiramodó jobbhátvédtől, Joanne Gadoutól kapott labdát, becsapta Gabrielt, és 14 méterről a bal alsóba lőtt. 1–1

Az egyenlítő gól jót tett a mérkőzésnek. Az Arsenal magasabb sebességre kapcsolt: Piero Hincapié közeli fejesa után Kobel bravúros védéssel mentette meg csapatát a góltól. A 68. percben kevésen múlt, hogy megfordítsa a meccset a Dortmund, ám Jobe Bellingham lesállást követően talált be.

A véghajrára a németek fölé nőttek a hazaiak, ám a dortmundi védelem hatékonyan működött, a 84. percben Declan Rice lövésénél pedig a kapufa kisegítette a fekete-sárgákat – ennek eredményeképp maradt a döntetlen.