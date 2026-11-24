A Nemzeti Sport

szerdai számából ajánljuk:

Osváth Attilának a nyáron került a helyére minden a Fradiban. Harmincévesen igazolt a Ferencvárosba, egyre fontosabb szerep jut neki a válogatottban, és már a következő Európa-bajnokságról álmodik. A csütörtöki, Celje elleni Európa-liga-mérkőzésre készülő jobbhátvéd úgy érzi, játéka az apaságnak is köszönhetően tisztult le. Borbola Bence interjúja.

A Liverpool kizárólag európai kupadöntőben találkozott eddig a Bruges-zsel. Most viszont az alapszakaszban fog, vélhetően Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban. Minden, amit a BL keddi és szerdai játéknapjáról tudni érdemes – két oldalon.

Csipes Tamara egészen Ausztráliáig menekült a női kajakosok között tapasztalt légkör miatt. A kétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok kajakos szerint a sportban nemcsak az edzők, hanem a szülők edukációja is elengedhetetlen, a súlyos visszaélések kezelését pedig nem lehet a sportágak belügyeként kezelni. A klasszis saját pályafutása során is megtapasztalta, milyen következményei lehetnek a rosszul kezelt konfliktusoknak, és milyen nehéz segítséget kérni egy teljesítményközpontú közegben. Édesapja, Csipes Ferenc edzői felelősségéről is őszintén beszélt. Ma már édesanyaként úgy látja, a biztonságos sportkörnyezetnek nem kiváltságnak, hanem alapkövetelménynek kell lennie. Csisztu Zsuzsa nagyinterjúja.

És ha szerda, akkor itt van Amerika! Kétoldalas összeállításunk fókuszában a hivatalosan 54 évesen is aktív cseh hokizseni, Jaromír Jágr, no meg a rájátszás felé menetelő NFL.

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