LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (2–0)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vad Anita, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Terbe, Polgár K., Visinka, Milicz (Éger, 82.) – Varga J. (Balla D., a szünetben), Horváth E. (Kócs-Washburn, a szünetben) – Bódi Á. (Takács T., 71.), Lucas, Sós B. (Wirth, 77.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Stumpf – Herczeg B. (Gellér, 74.), Kocsis D. (Kirchner, 80.), Geiger (Zamostny, a szünetben), Kozics (Dóra, a szünetben), Turi – László K. (Molnár P., 74.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: M. Ramos (14. – 11-esből), Lucas (33.)

Kiállítva: Balla (82.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Kis szerencsével a kétgólosnál is nagyobb lehetett volna a különbség a szünetre. Uraltuk a mérkőzést, jár az elismerés a labdarúgóknak.

Márton Gábor: – Mi mást mondhatnék: gratulálok a Tiszakécskének!

ÖSSZEFOGLALÓ

A mérkőzést esélyeshez méltóan jobban kezdte a Tiszakécske, amelynek több helyzete volt, a vendégek nem találták a játékukat. Aztán nem akcióból, hanem büntetőből szerzet vezetést Myke Ramos révén a hazai csapat. Ezután egy-két lehetőség adódott a Kozármisleny előtt, de a hazaiak akarata érvényesült továbbra is, és Lucas góljával már megduplázta előnyét a Kécske.

A szünetben mindkét csapat kettőt cserélt, és ez vendégoldalon sült el jobban. Meddő mezőnyfölényt alakított ki a Kozármisleny, de nem tudott szépíteni. A Tiszakécske a kontrákban bízott a második félidőben, de nem tudta azt a játékot nyújtani, amit korábban. Azonban a vendégek nem szereztek gólt, így az első félidőben elért két találattal nyert Pintér Csaba együttese a Kozármisleny ellen. 2–0