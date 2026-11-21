LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–0 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1388 néző. Vezette: Takács Tamás (Aradi József, László István Sándor)

VIDEOTON: Vas B. – Kovács K., Köllő, Murka, Spandler, Zsótér (Kurdics, 82.) – Derekas, Bedi (Kovács Do., a szünetben), Nagy D. (Berekméri-Szigeti, 82.) – Nagy Z. (Kovács E., 66.), Németh D. (Hesz O., 82.). Vezetőedző: Bekő Balázs

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Radics (Komlósi, 74.), Helembai – Ásványi, Dencinger (Nemes M., 64.) – Mondovics (Lakatos, 85.), Somfalvi (Benkő P., 64.), Sipos Z. (Pesti, 64.) – Zahorán. Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Zsótér (32.), Nagy Z. (46.), Kovács E. (79.)

MESTERMÉRLEG

Bekő Balázs: – A legfontosabb az volt, hogy visszaszerezzük az önbecsülésünket, ez sikerült. A tervünk az volt, hogy próbáljunk olyan futballal előrukkolni, ami élvezhető, ezenkívül uraljuk a mérkőzést – ezt is megvalósítottuk. Rengeteg helyzetünk és több olyan momentum is volt, melyekkel nagyobb különbségűvé tehettük volna a győzelmet. Vidi volt, van, lesz, ebben biztos vagyok. Nem hiszem, hogy a játékosok frusztráltságát a klub körüli bizonytalanság okozta volna, sokkal inkább az, hogy nem tudtak olyan teljesítményt nyújtani, ami eredményességhez vezetett volna.

Visinka Ede: – Megérdemelte a győzelmet a Vidi. Nem tudtuk azt a játékot produkálni, amit szerettünk volna. Rengeteg szöglete, szabadrúgása volt a hazaiaknak, mi pedig nem voltunk elég masszívak, konkrétak, labdával és labda nélkül sem, ráadásul nem tudtuk levenni a futóikat. A második félidőben megpróbáltunk választ adni, de védelmi hibából megkaptuk a második gólt, ezután pedig már vesszőfutás volt a meccs. Ettől többet tud a csapat, megpróbáljuk rendezni a sorokat; fizikailag és mentálisan is jobban fel kell készülnünk.

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem volt más út a Videoton FC Fehérvár számára, mint hogy győzelemmel próbálja felpezsdíteni bizonytalansággal teli mindennapjait. Az új tulajdonosjelöltelt még mindig váró fehérváriak az első perctől uralták a játékot, míg a régi-új vezetőedző dirigálta Aqvital FC Csákvár saját térfelére kuckózott be; Visinka Ede a kontrákban bízhatott. Amik azonban nem jöttek, a Vidi gyorsan visszaszerezte a labdákat, és a 32. percben éppen így szerzett vezetést. A rutin játszott össze, Derekas és Nagy Dominik passzai után Zsótér Donát lőtt laposan a rövidre. Nagy fölényben futballozott a fehérvári alakulat, de különösebben nagy helyzetet nem dolgozott már ki a szünetig.

A fordulás után egy labdaszerzést követően azonnal megduplázta előnyét a Videoton, a korábban épp csákvári színekben gólkirályi címet szerző Nagy Zoárd talált be. A folytatásban már kiszabadult a szorításból a vendég, de játéka különösebb veszélyt nem jelentett a hazaiak kapujára. Ráadásul a hajrában eldöntötte a meccset a Vidi, a csereként beálló Kovács Erik közelről biztosította be csapata győzelmét, 3–0.