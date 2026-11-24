Nincs jó formában a Manchester City, amely az előző négy bajnokiján csupán egy pontot szerzett. Igaz, a Bajnokok Ligájában egyelőre nem szerepel rosszul a csapat, négy mérkőzéséből hármat megnyert, csak a címvédő PSG-től kapott ki (2–4). A gond főleg a védelemmel van, hogy a City könnyen lekontrázható, és ez a Napoli elleni találkozó – melyet Kovács István vezetett – második félidejében ismét megmutatkozott. Az első játékrész kevés izgalmat hozott, a szünet után 10 perccel viszont már előnyben voltak az olaszok. Billy Gilmour passzából Rasmus Höjlund került ziccerbe, aki kilenc méterről kilőtte a bal alsót. Támadásban viszont igazolták az angolok, hogy megvan bennük a minőség, jött is az egyenlítés. Jérémy Doku bepasszából Ajub Buaddi lőtt a léc alá 12 méterről.

Azonban ismét hátrányba kerültek a hazaiak. Elliot Anderson helyezkedett borzasztóan, így Leonardo Spinazzola robogott el a jobb oldalon, majd a beadásából Noa Lang vágta be kapásból a labdát a kapuba. Újfent támadásba lendült a City, s ugyan Josip Gvardiol még csak a kapufát találta el, Rayan Cherki megvillant, és éles szögből a jobb alsóba lőtt. Az utolsó percekben is ment előre Enzo Maresca csapata, de a győzelmet nem tudta kiharcolni – a Napoli az előző hét idegenbeli tétmeccséből ötöt elveszített, így különösen sokat érhet ez a döntetlen, még ha a győzelme is benne volt a mérkőzésben. 2–2

A Feyenoord már a 2. percben hátrányba került, ráadásul öngóllal, a menteni igyekvő Uszama Targallin lábáról pattant a labda a saját kapujába. A folytatásban hiába támadott a holland csapat, csak kapufáig (Targalin találta el) jutott, és a hajrában Nacho Ferri is közel járt az egyenlítéshez, ám ekkor Diogo Costa védett bravúrral. Az alapaszakaszt három vereséggel kezdő Porto második sikerét aratta, a hollandok viszont már negyedszer kaptak ki, így elég távol kerültek a továbbjutástól. 0–1

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Helmersen 90+2.)

Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 1–0 (Gül 78.)

Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 1–1 (Gyökeres 10., ill. Beier 55.)

Como (olasz)–AEK Athén (görög) 1–0 (Milla 57.)

Feyenoord (holland)–Porto (portugál) 0–1 (Targallin 2. – öngól)

Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–2 (Buaddi 67., Cherki 86., ill. Höjlund 55., Lang 76.)

RB Leipzig (német)–Lens (francia) 3–1 (Raum 6., Nusa 9., 90+2., ill. Udol 58.)

Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) 5–1 (Valverde 50., Jude Bellingham 60., K. Mbappé 64., 84., Vinícius Júnior 87., ill. Perisic 32. – 11-esből)

Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis 0–2 (Cucho Hernández 43., 57.)