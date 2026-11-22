Az első negyedet a vendégek, a másodikat a hazaiak nyerték a DVTK‒Csata rangadón, a félidőben a látogatók álltak jobban, különösen Dubei Debóra remeklésének köszönhetően, aki nem kevesebb, mint 29 pontot szerzett a találkozón, igaz, csapattársa, a végül 21 pontig jutó Destiny Adams is igyekezett lépést tartani vele. Az utolsó etap előtt 10 ponttal vezetett a Csata, de ekkor megtáltosodott a Diósgyőr, a vezetést is átvette, és végül döntetlenre hozta a rendes játékidőt. A hosszabbításban azonban már nem tartott ki a vendéglátók lendülete, így a nem mindennapi izgalmakat hozó összecsapást a budapestiek 86‒77-tel húzták be.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, 8. forduló

DVTK Hun-Therm‒Csata TKK 77‒86 (20‒26, 20‒17, 13‒20, 20‒10, 4‒13) ‒ hosszabbítás után

ETO Basket‒VBW CEKK Cegléd 90‒48 (26‒5, 17‒14, 22‒15, 25‒14)



