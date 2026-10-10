NB II: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

HR-RENT KOZÁRMISLENY–DIÓSGYŐRI VTK 0–0

Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 700 néző. Vezeti: Papp Ádám (Kulman Tamás, Szabados Dániel)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Fehér Cs., Turi – Stumpf – Szűcs P., Kocsis D., László K., Molnár P. – Zamostnyi. Vezetőedző: Márton Gábor

DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai, Holdampf, Bokros – Molnár G., Babinszky, Gálfi. Vezetőedző: Feczkó Tamás



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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két fordulóban veretlen, mégis utolsó előtti HR-Rent Kozármisleny az előző körben immár Feczkó Tamással a Gyirmótot megverő Diósgyőri VTK ellen.