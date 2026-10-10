Nemzeti Sportrádió

NB II: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK

PEHR NÁNDORPEHR NÁNDOR
2026.10.10. 16:45
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A piros mezes Diósgyőr első hazai bajnokiját megnyerte Feczkó Tamás irányításával, most idegenben folytatná a pontgyűjtést (Archív fotó: Szabó Krisztián/DVTK)
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DVTK NB II HR-Rent Kozármisleny Diósgyőr élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Diósgyőri VTK NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában a játéknap előtt 15. helyezett HR-Rent Kozármisleny a 12. Diósgyőri VTK-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
HR-RENT KOZÁRMISLENY–DIÓSGYŐRI VTK 0–0
Kozármisleny, Feleki Attila Sportközpont, 700 néző. Vezeti: Papp Ádám (Kulman Tamás, Szabados Dániel)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Fehér Cs., Turi – Stumpf – Szűcs P., Kocsis D., László K., Molnár P. – Zamostnyi. Vezetőedző: Márton Gábor
DVTK: Gróf – Szekszárdi M., Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai, Holdampf, Bokros – Molnár G., Babinszky, Gálfi. Vezetőedző: Feczkó Tamás
 

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két fordulóban veretlen, mégis utolsó előtti HR-Rent Kozármisleny az előző körben immár Feczkó Tamással  a Gyirmótot megverő Diósgyőri VTK ellen.

 

DVTK NB II HR-Rent Kozármisleny Diósgyőr élő közvetítés Kozármisleny labdarúgó NB II Diósgyőri VTK NB II 9. forduló
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