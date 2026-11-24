AEK-vereség Comóban, Orbánék Nusa duplájával nyertek, négygólos iksz Manchesterben – keddi BL-eredmények
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, keddi mérkőzések
Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Helmersen 90+2.)
Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 1–0 (Gül 78.)
Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 1–1 (Gyökeres 10., ill. Beier 55.)
Como (olasz)–AEK Athén (görög) 1–0 (Milla 57.)
Feyenoord (holland)–Porto (portugál) 0–1 (Targallin 2. – öngól)
Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–2 (Buaddi 67., Cherki 86., ill. Höjlund 55., Lang 76.)
RB Leipzig (német)–Lens (francia) 3–1 (Raum 6., Nusa 9., 90+2., ill. Udol 58.)
Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) 5–1 (Valverde 50., Jude Bellingham 60., K. Mbappé 64., 84., Vinícius Júnior 87., ill. Perisic 32. – 11-esből)
Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis 0–2 (Cucho Hernández 43., 57.)
ÉLŐ EREDMÉNYKÖVETŐ