A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 5. fordulójának kedd kora esti műsorsávjában a Galatasaray az Aston Villát, a Bodö/Glimt a LASK-ot győzte le. A késő esti meccseken a Real Madrid kiütötte a PSV-t, az Arsenal a BVB-vel, míg a City a Napolival ikszelt. A Real Betis a Slovan Bratislava ellen hozta a kötelezőt, akárcsak a Como a magyar légiósokkal felálló AEK ellen. A Porto a Feyenoordot, az RB Leipzig pedig a Lenst fektette két vállra.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Helmersen 90+2.)

Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 1–0 (Gül 78.)

Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 1–1 (Gyökeres 10., ill. Beier 55.)

Como (olasz)–AEK Athén (görög) 1–0 (Milla 57.)

Feyenoord (holland)–Porto (portugál) 0–1 (Targallin 2. – öngól)

Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–2 (Buaddi 67., Cherki 86., ill. Höjlund 55., Lang 76.)

RB Leipzig (német)–Lens (francia) 3–1 (Raum 6., Nusa 9., 90+2., ill. Udol 58.)

Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) 5–1 (Valverde 50., Jude Bellingham 60., K. Mbappé 64., 84., Vinícius Júnior 87., ill. Perisic 32. – 11-esből)

Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis 0–2 (Cucho Hernández 43., 57.) ÉLŐ EREDMÉNYKÖVETŐ