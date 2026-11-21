LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–AQVITAL FC CSÁKVÁR 3–0 (1–0)– ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 1388 néző. Vezette: Takács Tamás (Aradi József, László István Sándor)

VIDEOTON: Vas B. – Kovács K., Köllő, Murka, Spandler, Zsótér (Kurdics, 82.) – Derekas, Bedi (Kovács Do., a szünetben), Nagy D. (Berekméri-Szigeti, 82.) – Nagy Z. (Kovács E., 66.), Németh D. (Hesz O., 82.). Vezetőedző: Bekő Balázs

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Radics (Komlósi, 74.), Helembai – Ásványi, Dencinger (Nemes M., 64.) – Mondovics (Lakatos, 85.), Somfalvi (Benkő P., 64.), Sipos Z. (Pesti, 64.) – Zahorán. Vezetőedző: Visinka Ede

Gólszerző: Zsótér (32.), Nagy Z. (46.), Kovács E. (79.)

MESTERMÉRLEG

Bekő Balázs: – Az volt a legfontosabb, hogy visszaszerezzük az önbecsülésünket, ez sikerült. Rengeteg helyzetünk volt, nagyobb különbséggel is nyerhettünk volna, emiatt lehet némi hiányérzetem.

Visinka Ede: – Ennél azért többet tud a csapatunk. Nem adjuk fel, megpróbáljuk rendezni a sorokat.

FC AJKA–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–3 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Drabon Barnabás (Kulman Tamás, Bertalan Dávid)

AJKA: Simon – Kenderes, Bacsa B. (Papp M., 77.), Tar, Csóka – Szarka B., Tóth G. (Mohos, 67.), Bocskay B., Németh E., Szabó B. – Doncsecz (Csizmadia Z., 52.). Vezetőedző: Artner Tamás

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Szabó T. (Rácz L., 65.), Ferencsik, Nagy Zs., Ferenczi J. – Schuszter (Trencsényi, 86.), Szőke, Kártik, Palincsár (Koliada, a szünetben) – Holender, Jazsik (Burdika, 65.). Vezetőedző: Tucsa Róbert

Gólszerző: Csóka (23.), Szabó B. (83. – 11-esből), ill. Jazsik (26.), Ferenczi J. (50.), Kártik (76. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Nyerhető mérkőzés volt, csúnyán fogalmazva elszerencsétlenkedtük. A vendégek jól használták ki a helyzeteiket, de ez akkor is a mi mérkőzésünk volt...

Tucsa Róbert: – Tetszett a játékosok hozzáállása, akarása. Nehéz mérkőzés volt, az Ajkának veszélyes támadásai voltak, de a csapat végül is remekül állta a sarat.

TISZAKÉCSKEI LC–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–0 (2–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Iványi Gábor (Vad Anita, Sinkovicz Dániel)

TISZAKÉCSKE: Kiss Á. – Terbe, Polgár K., Visinka, Milicz (Éger, 82.) – Varga J. (Balla D., a szünetben), Horváth E. (Kócs-Washburn, a szünetben) – Bódi Á. (Takács T., 71.), Lucas, Sós B. (Wirth, 77.) – M. Ramos. Vezetőedző: Pintér Csaba

KOZÁRMISLENY: Lékai – Vajda R., Fehér Cs., Stumpf – Herczeg B. (Gellér, 74.), Kocsis D. (Kirchner, 80.), Geiger (Zamostny, a szünetben), Kozics (Dóra, a szünetben), Turi – László K. (Molnár P., 74.), Szűcs P. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerzők: M. Ramos (14. – 11-esből), Lucas (33.)

Kiállítva: Balla (82.)

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Kis szerencsével a kétgólosnál is nagyobb lehetett volna a különbség a szünetre. Uraltuk a mérkőzést, jár az elismerés a labdarúgóknak.

Márton Gábor: – Mi mást mondhatnék: gratulálok a Tiszakécskének!

BVSC-ZUGLÓ–GYIRMÓT FC GYŐR 1–2 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 150 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Balla Levente)

BVSC: Megyeri G. – Kovács N., Babós (Törőcsik P., 60.), Vinícius, Lehoczky, Király Á. (Papp Cs., 54.) – Gáspár, Katona M., Ivády (Hajba, 54.; Duló, 86.) – Dénes A., Csernik. Vezetőedző: Kincses Ádám

GYIRMÓT: Papp L. – Nagy T., Kiss N., Lányi, Medgyes S. (Hajdú Á., 77.) – Berecz – Miknyóczki (Németh T., 77.), Tollár (Csorba, 77.), Rácz B., Kicsun (Iván A., 67.) – Novák Cs. (Pejovics, 57.). Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Lehoczky (56.), ill. Tollár (47.), Lányi (52.)

Kiállítva: Kiss N. (55.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Küzdelmes meccsre számítottunk, ez be is következett. A kiállítás befolyásolta a mérkőzést, de ebből sajnos mi jöttünk rosszul. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.

Weitner Ádám: – Ötvenöt percig jól játszottunk, és megmutattuk, hogy tudunk futballozni, majd a kiállítás és a szépítő gól után azt is, hogy tudunk védekezni és küzdeni is. Az sem zavart meg minket, hogy többen megsérültek; mindenki hozzátette a magáét a sikerhez.

FC NAGYKANIZSA–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 1–2 (1–2) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion, 500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Ring Kevin, Király Zsolt)

NAGYKANIZSA: Gaál – Márta, Szanyi, Horváth M., Madaki – Stefan (Godzsajev, 72.), Kapornai (Kovács B., 86.) – Szabó M. (Varga D., 72.), Borsos (Lőrincz B., 65.), Zsolnai – Heles. Vezetőedző: Csertői Aurél

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Varjas, Keresztes, Vajda – Zachán, Vörös, Csatári, Rab (Ternován, 67.) – Kovács P. (Keresztes Z., 75.), Hajdú R. (Vincze D., a szünetben). Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Stefan (40.), ill. Vörös (13.), Kovács P. (38.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – A mérkőzésen kialakított helyzetek alapján ennél többet érdemeltünk volna, de a futballt, ugye, gólra játsszák. Az ellenfél kapusa volt a mezőny legjobbja.

Máté Péter: – Van mit javítanunk, de megérdemeltük a három pontot.

A TOVÁBBI PROGRAM

November 22., vasárnap

13.00: Szentlőrinc–Kecskeméti TE

17.00: Soroksár SC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia

November 23., hétfő

19.30: Diósgyőri VTK–Karcagi SC (Tv: M4 Sport)