LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–KECSKEMÉTI TE 1–0 (0–0)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Mohos Milán)

SZENTLŐRINC: Auerbach – Rac, Poór, Milovanovics, Kiss-Szemán – Szolgai (Csörnyei, 86.), Dinnyés – Jung (Harsányi I., 86.), Pálfalvi, Czérna (Kun B., 81.) – Oláh B. (Sámson, 75.). Vezetőedző: Nikházi Márk

KECSKEMÉT: Ruisz – Berki (Bolgár, 73.), Göblyös (Horváth A., 82.), Szilágyi Z., Haris, Szojma – Szabó B., Kovács B., Nyári (Németh B., 73.) – Bolyki (Bányai, 90.), Beke (Merényi, 73.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Czérna (69.)

MESTERMÉRLEG

Nikházi Márk: – Kiesés ellen harcoló csapattól nagy szám a listavezető legyőzése, de jó is lenne mindig ellene játszani! Ez persze csak csak vicc. Mindamellett jár a dicséret valamennyi labdarúgónknak, nem érdemtelenül szereztek három pontot.

Tímár Krisztián: – Ez most nagyon fáj... Amikor a győzelem reményében kitámadtunk a második félidőben, gyors szentlőrinci kontrából kaptuk a gólt.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első pillanattól igyekezett a Kecskemét ráerőltetni akaratát a vendéglátójára, de a Szentlőrinc is bizonyította, hogy képes veszélyt okozni. Ennek ellenére a hazaiak hittek abban, hogy szervezett védekezéssel „rezzenéstelenül” tudják tartani a kapujukat, s gyors játékosaik ki tudják használni a feltolódó lilák mögötti területeket. Ugyan az első félidőben ebből nem volt igazán nagy lehetőségük, de a KTE sem jutott el ziccerig.

A fordulás után egyre nyíltabban játszottak a kecskemétiek, nagyon akarták azt a gólt, amivel megtörhetik a jeget, és Bolyki előtt meg is volt a lehetőség, hogy elmozdítsa a holtpontról a találkozót, de fölé vágta a meccslabdát. Ezt követően a Szentlőrinc számításai jöttek be. Már Jung előtt is adódott egy óriási helyzet, amit Ruisz bravúrral hárított, de nem sokkal később egy villámgyors kontra végén Czérna Erik megszerezte a vezetést a piros-feketéknek. A vendégek kapusa csak beleütni tudott a labdába.

A gól megzavarta a vendégeket, és benne volt a játékban, hogy a Szentlőrinc egy második góllal lezárja a meccset, de a Kecskemét egyenlítését is hozhatta volna a ráadás. Végül már nem rezdült a háló, így a hazaiak ünnepelhették a három pont megszerzését. 1–0

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző két meccsét elbukó Szentlőrinc a hármas győzelmi sorozatban lévő Kecskeméttel szemben.