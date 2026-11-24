COMO–AEK ATHÉN 1–0

KÜLÖNLEGES BL-ESTÉRE készült Como városa, az újoncként szárnyaló hazai csapat fogadta a magyar válogatott játékosokat is soraiban tudó AEK Athént. Cesc Fabregas együttese a sorozat talán első számú meglepetéscsapata, amely legutóbb Lensban kilenc (!) gólt rámolt be az ellenfélnek. A túloldalon Marko Nikolics alakulatában, amely a LASK elleni nyitó siker óta pont nélkül maradt, ezúttal is ott volt a kezdőben Vitális Milán, aki a középpálya tengelyében kapott helyet, míg Varga Barnabás – csakúgy, mint legutóbb a Real Madrid ellen – a cserepadra ült le.

A Como mezőnyfölényét korántsem kísérte olyan átütő játék, mint az eddigiek során, az első játékrész derekán mégis megszerezhette volna a vezetést, amikor Alex Valle buktatásáért tizenegyest ítélt a játékvezető, Lucas da Cunha azonban a jobb kapufa mellé tekerte a labdát. A félidő végén felbukkant az AEK és Robert Sánchez kapus két nagy védésére is szükség volt, hogy a semmiből ne a vendégek mehessenek előnyben a pihenőre.

A folytatásban is a görögök veszélyeztettek először: Vitális Milán egy Lovro Majertől kapott labdával szépen fordult kapura, de ballábas lövése elkerülte a kaput. Csakhogy erre tűpontos válasz érkezett a Comótól, Luis Milla ugyanis védhetetlenül tekert tizennyolcról, jobbal a bal felső sarokba. Nikolics edző nem sokkal később pályára küldte Varga Barnabást, a vendégek pedig egyértelműen nagyobb rizikót vállaltak, mint addig – igaz, jobban ki is nyíltak –, de a hajrába lépve, amikor Vitális már átadta a helyét Joao Mariónak, csak egy igazi egyenlítési helyzetig jutottak: Harold Moukoudi fejelt nyolc méterről centikkel a jobb kapufa mellé. Az más kérdés, hogy a beadásra mögötte érkező Vargának tökéletes lett volna a labda, így viszont a Como nyert.

RB LEIPZIG–LENS 3–1

KILENC PERC ALATT kétgólos előnyre tett szert az RB Leipzig a Lens ellen. Előbb David Raum lőtt szabadrúgásból a kapuba (a labda a sorfalban felugró Jean-Clair Todibón megpattant), majd Samson Baidoo passzolta oda a labdát a saját tizenhatosánál Antonio Nusához, aki élt az ajándék ziccerrel. A lipcseieknél Willi Orbán ismét kezdett, de sok dolga az első félidőben nem akadt. A hazaiak magas letámadása működött, rengeteg labdát szereztek az ellenfél térfelén, a franciák így csak elvétve tudtak támadást vezetni, ráadásul a csapnivaló kezdés mentálisan is megviselhette a Lens játékosait: az előző BL-fordulóban a Comótól elszenvedett 9–1-es vereség után a 0–2 még rosszabbul nézett ki. A különbség ugyanakkor az első félidőben nem nőtt tovább, így Didier Digard vezetőedző a szünetben megpróbálhatta összekapni csapatát.

A folytatást látva kijelenthető, sikerült neki. A második játékrész lipcsei helyzettel kezdődött (Nusa léc alá tartó lövését védte Robin Risser), egy jobb oldali beadást követően Matthieu Udol góljával mégis szépített a Lens, így újra nyílttá vált az összecsapás. Az egyenlítés viszont, bárhogyan is próbálkozott, már nem jött össze a francia csapatnak, ezáltal az RB Leipzig a harmadik hazai BL-mérkőzéséből a másodikat nyerte meg az ősszel (a PSV elleni 1–0 után a Manchester Citytől kapott ki otthon 3–2-re), így hat ponttal tovább reménykedhet a továbbjutás elérésében.

SLOVAN BRATISLAVA–BETIS 0–2

A Slovan vezetőedzője, Yaya Touré számára a Betis elleni mérkőzés személyes szempontból is különleges jelentőségű volt. A sevillaiak kispadján ugyanis Manuel Pellegrini ül, akivel a Manchester Citynél összesen 133 mérkőzésen dolgozott együtt.

Különös hangulatban zajlott a pozsonyi találkozó, mivel a hazai szurkolók és a játékosok közötti feszültség továbbra sem csillapodik. A fanatikusok már hosszú ideje keményen bírálják kedvenceiket a gyenge BL- és Niké Liga-szereplés miatt. Ezúttal egy üres molinót feszítettek ki, amellyel jelképesen követelték vissza a jegyek árát a futballistáktól. Nem is csoda, hogy Pozsonyban ezúttal sem volt telt ház: mindössze 19 365 néző váltott jegyet a találkozóra. A Betis szektora természetesen megtelt, a spanyol szurkolók pedig a mérkőzés teljes ideje alatt énekeltek.

Másként is alakulhatott volna a találkozó, ha a 14. percben Andraz Sporar értékesíti óriási helyzetét. A hazaiak részéről azonban gyakorlatilag ez volt az egyetlen valamirevaló lehetőség. Ezután már csak az volt a kérdés, mikor szerzi meg a vezetést a Betis. Sokáig Dominik Takác kapusnak köszönhetően maradt döntetlen az állás, de a szünet előtt Angelo Ortiz beadásából Cucho Hernández a hálóba fejelt. A második félidőben, az 57. percben Isco szöglete nyomán ismét Cucho Hernández volt eredményes fejjel, eldöntve a mérkőzést.

A folytatásban a spanyolok hosszú időre birtokolták a labdát, és több szemre is tetszetős technikai megoldással szórakoztatták a közönséget. A pozsonyiak percekig alig jutottak a labdához, szurkolóik pedig vagy csendben figyelték az eseményeket, vagy hangos füttykoncerttel fejezték ki elégedetlenségüket. Maradt a 0–2, a Slovan pedig továbbra is a főtábla utolsó helyén szerénykedik.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ, keddi mérkőzések

Bodö/Glimt (norvég)–Linzer ASK (osztrák) 1–0 (Helmersen 90+2.)

Galatasaray (török)–Aston Villa (angol) 1–0 (Gül 78.)

Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német) 1–1 (Gyökeres 10., ill. Beier 55.)

Como (olasz)–AEK Athén (görög) 1–0 (Milla 57.)

Feyenoord (holland)–Porto (portugál) 0–1 (Targallin 2. – öngól)

Manchester City (angol)–Napoli (olasz) 2–2 (Buaddi 67., Cherki 86., ill. Höjlund 55., Lang 76.)

RB Leipzig (német)–Lens (francia) 3–1 (Raum 6., Nusa 9., 90+2., ill. Udol 58.)

Real Madrid (spanyol)–PSV (holland) 5–1 (Valverde 50., Jude Bellingham 60., K. Mbappé 64., 84., Vinícius Júnior 87., ill. Perisic 32. – 11-esből)

Slovan Bratislava (szlovák)–Real Betis 0–2 (Cucho Hernández 43., 57.)