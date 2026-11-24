BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

REAL MADRID (spanyol)–PSV EINDHOVEN (holland) 5–1 (0–1)

Madrid, Bernabéu. Vezette: Eskas (norvég)

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Éder Militao (Huijsen, a szünetben), Rüdiger (I. Konaté, a szünetben), Cucurella – Bernardo Silva, Tchouaméni (Jude Bellingham, a szünetben), Arda Güler (Camavinga, 70.) – Y. Diomandé (Brahim Díaz, 80.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: José Mourinho

PSV: Kovár – Dest, Geertruida, Obispo, F. Kosztics (Gasiorowski, 69.) – Wanner (N. Ferndandez, 69.), Szano (Flamingo, 78.) – Perisic (Bajraktarevic, a szünetben), S. Mijnans, R. van Bommel (Ay. Santos, 83.) – G. Til. Vezetőedző: Peter Bosz

Gólszerző: Valverde (50.), Jude Bellingham (60.), K. Mbappé (64., 84.), Vinícius Júnior (87.), ill. Perisic (32. – 11-esből)