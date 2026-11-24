A keretét a Bajnokok Ligájára összerakó, azonban a legrangosabb európai kupaküzdelembe végül szabadkártyát nem kapó Slovan erejét már az Európa-liga nyitó fordulójában megtapasztaltatta a Tatabánya. A magyar csapat szeptember végén 36–31-re kikapott hazai pályán szlovén ellenfelétől, amely azóta az összes csoportmeccsét megnyerte.

Tóth Edmond együttese a múlt héten, a negyedik játéknapon megszerezte az első pontjait, méghozzá az izlandi Valurral szemben. Kedd este Ljubljanában muszáj lett volna nyernie a Bányásznak, hogy reális esélye maradjon a továbbjutásra. Ennek megfelelően sokáig versenyben is volt, a 20. percben Bodó Richárd góljával sokadszorra is előnybe került.

Nagyot küzdött a Tatabánya, még 13 perccel a vége előtt is döntetlen volt az állás, 23–23 után azonban Domen Tajnik vezérletével a Slovan válasz nélkül öt gólt tudott szerezni. S innen a hajrában már nem volt visszaút, 30–25-ös vereség lett a vége.

A magyar csapat már csak akkor juthat tovább az egyenes kieséses szakaszba, ha a záró fordulóban több mint 16 góllal legyőzi a dán Mors-Thy Handboldot, és a Valur nem szerez pontot a Slovan ellen.

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA

H-CSOPORT, 5. FORDULÓ

RD LL GROSIST SLOVAN (szlovén)–MOL TATABÁNYA KC 30–25 (16–15)

Ljubljana, 787 néző. V: Panetta, Riello (olaszok)

SLOVAN: FERLIN – Cokan 4 (3), Csavor 3, ZABIC 3, SAMOILA 5, Jovicic 3, TAJNIK 9 (1). Csere: Trivkovic, Latkovic 3, Knavs, Pipp. Edző: Uros Zorman

TATABÁNYA: Andó – Rodríguez P. 2, MOSINDI 5, Zsitnyikov 3, Szűcs Bence, BODÓ 6, Molnár R. 1. Csere: Székely (kapus), Karai 2, Vajda H. 1, Tóth L. 1, Papp T. 3, Temesvári, Terjék 1, Éles B. Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 13. p.: 7–9. 20. p.: 10–10. 25. p.: 13–11. 37. p.: 19–17. 42. p.: 20–20. 48. p.: 23–23. 55. p.: 28–23. Kiállítások: 6, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/4, ill. –