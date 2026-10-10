Nemzeti Sportrádió

7 gól, öngól, tizenegyes és mesterhármas: továbbra is száguld a Tiszakécske

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2026.10.10. 16:54
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Az ajkaiak vehetik el a Tiszakécske veretlenségét (Fotó: FC Ajka/Facebook, archív)
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NB II Ajka Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában a játéknap előtt 3. helyen álló Tiszakécskei LC a 4. helyezett FC Ajkát fogadta. A forduló eddig legizgalmasabb meccsét produkálva 4–3-ra nyertek a hazaiak továbbra is veretlenek.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA – 4–3 (3–1)
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Szabó Dániel)
TISZAKÉCSKE: Esery – Baranyai N., Éger, Polgár K., Milicz (Terbe B., 75.) – Szekér Á. (Horváth E. 90+3.), Varga J., Lucas (Balla 75.), Sós B. – Pataki B. (Kócs-Washburn, 90.), M. Ramos (Takács T., 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba
AJKA: Simon B. – Tar Z., Bacsa B. (Pintér A., 75.), Kenderes Z., Csorba N. (Papp M., 75.) – Bocskay B., Németh E. (Szarka B. 31.) – Doncsecz (Mohos B. 75.), Szabó B., Artner D.Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás
Gólszerző: M.Ramos (11., 17., 69.), Tar Zs. (31., öng.) ill. Doncsecz (45+1.), Tar Zs. (55.) Polgár K. (81., öng.)
Az összefoglaló hamarosan érkezik

 


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a még mindig veretlen Tiszakécske a mögötte álló, idegenben még veretlen Ajka ellen.

 

NB II Ajka Tiszakécske élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 9. forduló
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