7 gól, öngól, tizenegyes és mesterhármas: továbbra is száguld a Tiszakécske

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

TISZAKÉCSKEI LC–FC AJKA – 4–3 (3–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Iványi Gábor (Tőkés Róbert, Szabó Dániel)

TISZAKÉCSKE: Esery – Baranyai N., Éger, Polgár K., Milicz (Terbe B., 75.) – Szekér Á. (Horváth E. 90+3.), Varga J., Lucas (Balla 75.), Sós B. – Pataki B. (Kócs-Washburn, 90.), M. Ramos (Takács T., 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba

AJKA: Simon B. – Tar Z., Bacsa B. (Pintér A., 75.), Kenderes Z., Csorba N. (Papp M., 75.) – Bocskay B., Németh E. (Szarka B. 31.) – Doncsecz (Mohos B. 75.), Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás

Gólszerző: M.Ramos (11., 17., 69.), Tar Zs. (31., öng.) ill. Doncsecz (45+1.), Tar Zs. (55.) Polgár K. (81., öng.)

Az összefoglaló hamarosan érkezik





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a még mindig veretlen Tiszakécske a mögötte álló, idegenben még veretlen Ajka ellen.