Nemzeti Sportrádió

NB II: Kétgólos előnyben a KBSC a Karcag ellen

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.10.10. 12:49
Az idénybeli első vereségét az előző fordulóban elszenvedő Kazincbarcika (kék-sárgában) a vendég Karcag ellen javítana (Archív fotó: Réti Attila/KTE)
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NB II Karcag Kazincbarcika élő közvetítés labdarúgó NB II Kolorcity Kazincbarcika NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójának nyitó mérkőzésén a hatodik helyen álló Kolorcity Kazincbarcika a nyolcadik Karcagi SC-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
KOLORCITY KAZINCBARCIKA–KARCAGI SC 2-0 (1-0) - ÉLŐ
Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Ring Kevin, Dobos Dominik)
KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Veprik, Nagy Zs., Rácz L., Nyíri – Ferencsik, Szőke, Hudák, Schuszter – Kártik – Gresó. Vezetőedző: Kuttor Attila
KARCAG: Varga N. – Szakál, Kovalovszki, Szekszárdi T., László – Girsik, Györgye, Szűcs K., Fekete (Asztalos 59.) – Halácsi (Kohut 59.), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila
Gólszerző: Kártik (40. – 11-esből), Nyíri (58.)
Kiállítva: Szekszárdi az 54. percben.

 


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a bajnokságot jól kezdő, de három forduló óta nyeretlen Kazincbarcika az előző két bajnokiján ugyancsak győzni képtelen Karcag ellen. Ha a vendégek nyernek, megelőzik ellenfelüket.

 

NB II Karcag Kazincbarcika élő közvetítés labdarúgó NB II Kolorcity Kazincbarcika NB II 9. forduló
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