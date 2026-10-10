NB II: Kétgólos előnyben a KBSC a Karcag ellen

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

KOLORCITY KAZINCBARCIKA–KARCAGI SC 2-0 (1-0) - ÉLŐ

Kazincbarcika, Kolorcity Aréna, 400 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Ring Kevin, Dobos Dominik)

KAZINCBARCIKA: Lipóczi – Veprik, Nagy Zs., Rácz L., Nyíri – Ferencsik, Szőke, Hudák, Schuszter – Kártik – Gresó. Vezetőedző: Kuttor Attila

KARCAG: Varga N. – Szakál, Kovalovszki, Szekszárdi T., László – Girsik, Györgye, Szűcs K., Fekete (Asztalos 59.) – Halácsi (Kohut 59.), Könyves. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Kártik (40. – 11-esből), Nyíri (58.)

Kiállítva: Szekszárdi az 54. percben.





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a bajnokságot jól kezdő, de három forduló óta nyeretlen Kazincbarcika az előző két bajnokiján ugyancsak győzni képtelen Karcag ellen. Ha a vendégek nyernek, megelőzik ellenfelüket.