A hazaiak egyik játszmában sem tudtak 15 pont fölé jutni, így a lila-fehérek biztató helyzetből várhatják a jövő heti visszavágót. A magyar csapat legeredményesebb játékosa az újpestiek légiósa, Tamara Miljevics volt 16 ponttal.

CHALLENGE KUPA, NŐK. 1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

NOVO SARAJEVO (bosnyák)–ÚJPESTI TE 0:3 (–15, –14, –14)

Szarajevó, 600 néző. V: Kandemir (török), Sztojanov (bolgár)

NOVO: Sokolovic, Zekic 7, Obarcanin 4, Surkovic 1, HALILOVIC 8, E. Starhonic 5. Csere: Glamoc, Joldic (liberók), Isanovic 4, Karaman, Torlak, Kanlic, A. Strahonic, Mihaljevic. Edző: Armin Bukvic

UTE: Szlavcseva 2, Akapova 6, NACSA-PEKÁRIK 8,MILJEVICS 16, Cruz 13, Szerényi 4. Csere: Nagy-Hegyesi, Pusztai (liberók), Piros 1, Jordanova 6, Radnai 1. Edző: Alejandro Altamirano

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:5, 7:9, 10:10, 10:15, 15:21. 2. játszma: 0:4, 4:6, 7:7, 9:14, 11:20, 14:22. 3. játszma: 1:6, 4:12, 8:13, 9:18, 13:17, 14:23