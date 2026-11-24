A Pintér Zsuzsanna, Flank-Tanító Dorottya, Milanovic Alexandra, Kiss Anett összeállítású négyes – miután kedd délelőtt 7–0-ra kikapott a már biztos továbbjutó Lettországtól – ugyan 1–0-ra hozta a nyitó és a harmadik endet, nagy gondot jelentett viszont, hogy 4–0-ra elveszítette a másodikat és 3–0-ra a negyediket, így 2–7-ről kellett visszakapaszkodnia.

Ekkor cserélt a magyar válogatott, Kiss helyett Tüskéné Borszéki Erika állt be. Az ötödik end 3–0-s megnyerése reményt adott, majd jött egy újabb litván részsiker, de a hetedik játékrész 2–0-s elhozásával 7–8-ról indult a záró end. Ebben bravúrral sikerült jobbnak lenni, és 8–8-cal következhetett az extra end, ám ezt a meccsel együtt elbukták a magyarok.

A nyolcas csoportban a 3-6. helyen álló magyarok a szombati nyitónapon az angolokat győzték le, vasárnap pedig előbb Hongkong, majd este a Fülöp-szigetek felett diadalmaskodtak. Ezt követően hétfőn alulmaradtak a csehekkel szemben.

A magyar négyes szerdán a nyeretlen Új-Zélanddal csap össze. A tornán hat hely talál gazdára a márciusi vb-re. A két nyolccsapatos csoportból az első kettő elődöntőbe jut, ezek a csapatok egyből biztosítják helyüket a vb-n. A két harmadik egymással játszik, a győztes szintén részvételi jogot szerez, a vesztes pedig a két negyedik összecsapásának győztesével mérkőzik meg az utolsó vb-helyért.

Az állás az utolsó forduló előtt: 1. (és már elődöntős) Lettország 6 győzelem, 2. Csehország 4/2, 3-6. MAGYARORSZÁG, Anglia, Litvánia, Fülöp-szigetek 3/3, 7. Hongkong 2/4, 8. Új-Zéland 0/6