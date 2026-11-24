Elsőként a cseh válogatott jutott elődöntőbe a tenisz Davis-kupa bolognai világdöntőjében, miután a két egyes megnyerésével eldöntötte a kanadai csapat elleni negyeddöntőt.
A csehek a pénteki elődöntőben a címvédő, házigazda olaszokkal vagy a dél-koreaiakkal találkoznak.
TENISZ
DAVIS-KUPA, VILÁGDÖNTŐ, BOLOGNA
NEGYEDDÖNTŐ
Csehország–Kanada 2–0
Tomas Machác–Liam Draxl 6:2, 3:6, 6:2
Jirí Lehecka–Félix Auger-Aliassime 7:6 (7–4), 6:2
A TOVÁBBI PROGRAM
NEGYEDDÖNTŐ
Szerda, 16.00: Olaszország–Dél-Korea
Csütörtök, 10.00: Nagy-Britannia–Németország
17.00: Ausztria–Spanyolország
ELŐDÖNTŐ
Péntek, 16.00: Csehország–Olaszország/Dél-Korea
Szombat, 12.00: Nagy-Britannia/Németország–Ausztria/Spanyolország
DÖNTŐ
Vasárnap, 15.00: az elődöntő győztesei
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