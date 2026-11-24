A nemzeti csapat keddi győri sajtónyilvános edzésén – amely előtt Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke bejelentette, hogy az első nyolc közé kerülés a célkitűzés – Golovin a szeptemberi és októberi összetartást összességében pozitívan értékelte az MTI-nek, ugyanakkor kiemelte: mindig van lehetőség a fejlődésre, az előrelépésre. A magyarok pénteken Ausztriával, vasárnap Szlovákiával játszanak felkészülési mérkőzést Tatabányán.
„Minden perc, amikor együtt vagyunk, nagyon fontos, sok mindent tisztáznunk és javítanunk kell” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány. Megemlítette, hogy régen találkozott a magyar válogatott az első csoportellenféllel, Montenegróval, ugyanakkor különböző játékelemeket már tudott gyakorolni és fog is az utolsó két felkészülési találkozón a balkáni rivális masszív védekezésével kapcsolatban.
„Saját magunkkal is kell foglalkoznunk, fontos, hogy azt a játékot, amit a franciák ellen mutattunk idegenben és hazai pályán, tovább tudjuk vinni” – utalt a szakvezető az olimpiai ezüstérmes vendégeként Strasbourgban aratott 27–25-ös győzelemre, illetve a hazai, győri találkozóra, amely 29–29-es döntetlennel zárult.
A jobbátlövő Albek Anna és az irányító Simon Petra sérülés miatt nem lesz a keret tagja, utóbbi kidőlése ráadásul a közelmúltban történt.
„Mindkettejük távolmaradását sajnálom, Albek Annáé nem most derült ki, valahogy már feldolgoztuk, Simon Petra kiesése viszont meglepetésszerűen jött. Sok minden befolyásolja a játékunkat, mivel két-három irányítós játékot is el tudtunk képzelni, ami a magyar kézilabdában nem újszerű, ez folyamatosan, majdnem minden válogatottnál működött” – fejtette ki Golovin. – „A két Petra, Vámos és Simon egymás mellett nagyon jól tudott az utóbbi időben játszani. Bízunk benne, hogy az érkező Horváth Fanni tudja segíteni a csapatot irányító pozícióban.”
Az Európa-bajnokság nagyváradi csoportjában jövő hét csütörtökön Montenegróval, két nappal később Szlovéniával, december 7-én pedig Izlanddal találkoznak. A kolozsvári középdöntő-csoportba az első két helyezett jut. A kontinensviadalon egy kvóta biztosan gazdára talál a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
A NŐI VÁLOGATOTT SZŰKÍTETT EB-KERETE
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (Ferencváros), Szemerey Zsófi (Győri ETO), Bukovszky Anna (Esztergom)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri ETO), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia), Kovács Anett (Esztergom)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (Ferencváros), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Horváth Fanni (Esztergom), Kajdon Blanka (Vác), Vámos Petra (Metz Handball – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom), Tóvizi Petra (DVSC)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (Ferencváros), Márton Gréta (Ferencváros)
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSEHORSZÁG, LENGYELORSZÁG, ROMÁNIA, SZLOVÁKIA, TÖRÖKORSZÁG (DECEMBER 3–20.)
A magyar válogatott mérkőzései a nagyváradi A-csoportban
December 3., 20.00: Magyarország–Montenegró
December 5., 20.00: Magyarország–Szlovénia
December 7., 20.00: Magyarország–Izland
Az első két helyezett továbbjut a kolozsvári középdöntőbe.