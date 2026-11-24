A nemzeti csapat keddi győri sajtónyilvános edzésén – amely előtt Ilyés Ferenc, a magyar szövetség elnöke bejelentette, hogy az első nyolc közé kerülés a célkitűzés – Golovin a szeptemberi és októberi összetartást összességében pozitívan értékelte az MTI-nek, ugyanakkor kiemelte: mindig van lehetőség a fejlődésre, az előrelépésre. A magyarok pénteken Ausztriával, vasárnap Szlovákiával játszanak felkészülési mérkőzést Tatabányán.

„Minden perc, amikor együtt vagyunk, nagyon fontos, sok mindent tisztáznunk és javítanunk kell” – hangsúlyozta a szövetségi kapitány. Megemlítette, hogy régen találkozott a magyar válogatott az első csoportellenféllel, Montenegróval, ugyanakkor különböző játékelemeket már tudott gyakorolni és fog is az utolsó két felkészülési találkozón a balkáni rivális masszív védekezésével kapcsolatban.

„Saját magunkkal is kell foglalkoznunk, fontos, hogy azt a játékot, amit a franciák ellen mutattunk idegenben és hazai pályán, tovább tudjuk vinni” – utalt a szakvezető az olimpiai ezüstérmes vendégeként Strasbourgban aratott 27–25-ös győzelemre, illetve a hazai, győri találkozóra, amely 29–29-es döntetlennel zárult.

A jobbátlövő Albek Anna és az irányító Simon Petra sérülés miatt nem lesz a keret tagja, utóbbi kidőlése ráadásul a közelmúltban történt.

„Mindkettejük távolmaradását sajnálom, Albek Annáé nem most derült ki, valahogy már feldolgoztuk, Simon Petra kiesése viszont meglepetésszerűen jött. Sok minden befolyásolja a játékunkat, mivel két-három irányítós játékot is el tudtunk képzelni, ami a magyar kézilabdában nem újszerű, ez folyamatosan, majdnem minden válogatottnál működött” – fejtette ki Golovin. – „A két Petra, Vámos és Simon egymás mellett nagyon jól tudott az utóbbi időben játszani. Bízunk benne, hogy az érkező Horváth Fanni tudja segíteni a csapatot irányító pozícióban.”