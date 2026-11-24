Álomrajtot vett a Fino, jöttek a blokkok egymás után, így nagyon gyorsan elhúztak négy ponttal. A hazaiak azonban ekkor elkezdtek ébredezni, és aztán ugyanilyen gyorsan egyenlítettek. Ez azonban nem szegte kedvét a magyar bajnoknak, így rövidesen megint négyre nőtt a különbség és ahogy telt az idő, lett egyre idegesebb a horvát csapat. A végjáték kezdetén már nyolc is volt közte, de ekkor érthetetlen módon elkezdtek kapkodni és a hazaiak fel is zárkóztak ötre. Szerencsére Zoran Kedacic egy időkérés alatt lenyugtatta a kedélyeket és ennek köszönhetően a Mladost már pontot sem csinált ebben a szettben (16:25).

A második felvonást azonban a hazaiak kezdték hasonlóan, ahogyan az elsőt a Fino, s bár a szett közepén vissza tudott zárkózni kettőre a magyar csapat, továbbra is a horvátok irányították a játékot és aztán sikerült is kiegyenlíteniük a szettarányt (25:20).

A harmadik játszma viszonylag szorosan indult, azonban a szett közepén azonban Leo Andric remek nyitássorozatának köszönhetően hattal is elhúztak a hazaiak és ezután komoly gödörbe is került a somogyi csapat. Ugyan a szett végén valamennyire sikerült kozmetikázniuk az eredményt, azonban így is magabiztosan fordították meg a szettarányt a horvátok (25:17).

Innentől a meccsben maradásért küzdött a Fino, és a játszma elején tartotta a lépést, sőt vezetett is. A szett közepén azonban egyre többet hibáztak és négy ponttal is sikerült meglépniük a házigazdáknak. Azonban ezután hatalmasat küzdött a magyar csapat, 15-nél egyenlített, majd a vezetést is átvette egy labdamenet erejéig. A végjátékban fej fej mellett haladt a két csapat, és aztán a kaposváriaknak volt játszmalabdája, amit Dávid Csanád blokkjával ki is használtak (23:25).

Az ötödik szettben is lendületben maradt a Fino, a térfélcserénél három ponttal vezetett a magyar csapat, Bögöly Gábor nyitásai után pedig ez ötre nőtt. A végjátékban azonban egyre jobban jöttek fel a hazaiak, de aztán így is három mérkőzéslabdája volt a Kaposvárnak az aranyszetthez. Ami ezután jött, arra azonban kevesen számítottak: a Mladost sorozatban öt pontot szerzett és végül lezárta a mérkőzést és a párharcot (16:14).

A Fino Kaposvár ezzel ugyan búcsúzott a BL-től, azonban a CEV-kupában folytathatja a szereplését, ahol az első fordulóban a holland Groningen lesz az ellenfele.

FÉRFI RÖPLABDA BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

MLADOST ZAGREB (horvát)–FINO KAPOSVÁR 3:2 (–16, 20, 17, –23, 14)

Zágráb, 1200 néző. V: Schimpl (szlovák), Kovar (cseh)

MLADOST: Zeljkovic 16, Peric 8, ANDRIC 27, POKERSNIK 16, Jakopec 6, Zhukouski 5. Csere: Kumagaj, Situm (liberók), Marelic. Edző: Toni Kovacevic

FINO: Bögöly 3, MEDINA 14, STEELE 23, Dávid 11, Campbell 11, Magyar 2. Csere: Jorge Feliciano (liberó), Laczó, Wetjen 3. Edző: Zoran Kedacic

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 1:0, 2:6, 6:6, 8:12, 10:16, 11:19, 16:21, 20:21, 20:23, 22:24. 2. játszma: 5:1, 7:4, 10:5, 14:12, 18:14, 22:17, 23:20. 3. játszma: 1:2, 5:3, 8:5, 9:7, 13:8, 19:9, 20:13, 24:16. 4. játszma: 1:2, 4:3, 7:5, 12:8, 15:15, 16:17, 19:18, 21:21, 23:22. 5. játszma: 2:4, 5:8, 6:11, 9:12, 11:14

Továbbjutott: a Mladost, kettős győzelemmel (6:2)