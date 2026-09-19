Feczkóval a Gyirmótot is legyőzte a DVTK, a Kövesd ötgólos meccsen verte meg a Barcikát



LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezette: Takács Tamás (László István, Szabó Dániel)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 55.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Merényi, 64.), Beke (Szilágyi, 86.) – Németh B. (Bolyki, 64.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

SZEGED: Illés – Szabó Á., Rjaskó, Vékony, Széles, Mikló (Kalmár, a szünetben) – Márkvárt, Miskolczi (Bodnár, 69.), Posztobányi (Ádám, 84.) – Zimonyi (Haragos, 69.), Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt

Gólszerző: Beke (82.)

MESTERMÉRLEG

Tímár Krisztián: – Harcos és dinamikus futballt játszott a Szeged, de erre készültünk is. A kihagyott tizenegyes kicsit megfogta a játékunkat, ám végig győzelemre játszott a csapat, és ennek meg is lett az eredménye.

Laczkó Zsolt: – Kimaradtak a nagy helyzeteink. Ezzel együtt az utolsó pillanatig küzdött a csapat, a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Több volt ebben a meccsben.

FC NAGYKANIZSA–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion. Vezette: Papp Ádám (Máyer Gábor, Kulman Tamás)

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Major M. (Heles, 71.), Horváth M., Puskás Zs. – Kovács B. (Szabó M., 67.), Lőrincz A. – Garai (Márta, a szünetben), Kapornai, Lőrincz B. (Varga D., 71.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Kelemen D., Spandler – Murka, Zsótér (Nagy D., 34.) – Kojnok (Bartusz, 81.), Bedi, Ekbauer (Kovács E., 62.) – Németh D., Nagy Z. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Lőrincz B. (54.)

Kiállítva: Lőrincz A. (89.)

MESTERMÉRLEG

Jeney Gyula: – Egy jó nevű csapattal játszottunk, tudtuk, hogy a teher jobban náluk van, és esélyesebbek. Elmondtam a fiúknak, hogy ezt próbáljuk meglovagolni, fegyelmezett és jó szellemű játékkal. Sikerült, hiszen nagyon fontos három pontot tartottunk itthon. A srácok ezen a találkozón erőben, mentalitásban és hozzáállásban közel maximumot nyújtottak, de azért van még min dolgoznunk a következő hetekben is.

Pető Tamás: – Sokadik olyan mérkőzést játsszuk, amikor ha azt mondom agyonnyertük, lehet, hogy erős, de a találkozó első részében illett volna két-három ziccerünket kihasználni. A Kanizsa szinte egyszer lőtt kapura, de győzött. Hiányzott a megsérült Zsótér, de erre nem foghatjuk. Jön a válogatott szünet, az itt tervezett munkáról nem szeretnék semmit sem mondani.

DIÓSGYŐRI VTK–GYIRMÓT FC GYŐR 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Diósgyőr, DVTK Stadion, 1808 néző. Vezette: Bogár Gergő (Tőkés Róbert, Dobos Dominik)

DIÓSGYŐR: Gróf – Szekszárdi, Szatmári, Bárdos – Révész (Kiss L., 85.), Galántai (Vass L., 64.), Bényei, Bokros – Molnár G. (Mucsányi Márk, 78.), Babinszky (Borvető, 78.), Gálfi (Holdampf, 64.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

GYIRMÓT: Papp – Nagy T., Lányi (Vasvári, 85.), Pejovic, Medgyes – Kiss N., Berecz – Szabó M. (Tollár, 70.), Rácz (Madarász, 70.), Iván A. (Miknyóczki, 70.) – Novák (Szarka, 79.). Vezetőedző: Weitner Ádám

Gólszerző: Molnár G. (17.), Szekszárdi (62.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – A játékosaim csapatként küzdöttek, fociztak. A vezető gólunk után Gróf Dávid szenzációs védései kellettek ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az előnyünket. A szünetben változtattunk a védekezésünkön, és ennek eredményeként a második játékrészben már nem kellett védenie a kapusunknak. Ezzel szemben a gyirmótiak részéről szükség volt a kapusbravúrokra ahhoz, hogy ne legyen nagyobb különbségű a győzelmünk. Örülök, hogy minden játékosunk átérezte a meccs súlyát.

Weitner Ádám: – Ebben a mérkőzésben több volt a számunkra. Készültünk a Diósgyőrből, fel is vettük a kesztyűt, stabilan játszottunk, sokat volt nálunk a labda, az ellenfél sok helyzetet nem tudott kialakítani. Szerencsétlen gólt kaptunk, majd feltolt védekezéssel próbáltuk ledolgozni a hátrányt, ám ellenfelünk védője meglőtte élete gólját. Mi pedig még az ellenfél tizenhatosán belül is magunkat blokkoltuk... Nem mehetek el azonban szó nélkül a meccs tizennegyedik percében történtek mellett, amikor utolsó emberként elkövetett szabálytalanságért piros lapot kellett volna adni a DVTK védőjének. Ekkora előnyt nem kellett volna kapnia a hazai csapatnak, nem is szólva arról, hogy a mérkőzés elején volt egy hazai kezezés a büntetőterületen belül, amiért nem adtak tizenegyest. A csapatom mindent megtett, a játékosok nyugodtan nézhetnek a tükörbe, a lelkiismeretük tiszta.

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 4–1 (3–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Dobos Dávid, Ring Kevin)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Vajda, Varjas Z., Keresztes (Csörgő, 70.), Csirmaz – Ottucsák, Pintér Á. (Silling, 70.), Zachán (Perpék, 80.), Rab Be. (Mamusits, 70.), Vörös (Hajdú, 64.) – Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Ferenczi, Nagy Zs., Rácz, Nyíri – Szőke, Kártik, Hudák (Schuszter, a szünetben) – Gresó, Pascal (Varjas L., 65.), Babják (Jazsik, 77.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Ottucsák (14.), Rab Bence (20., 52.) Kovács P. (42.), ill. Varjas L. (75.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Amióta együtt dolgozunk a csapattal, ez volt az első olyan félidő, amikor úgy fociztunk, ahogy szeretnénk, gratulálok a csapatomnak. Hatvan percig az történt a pályán, amit terveztünk, utána feljött a Barcika, talán – tudatosan, vagy nem – át is adtuk a terepet nekik, ekkor már voltak helyzeteik, de ettől függetlenül nagyszerű teljesítményt nyújtottak a srácok.

Kuttor Attila: – Egy ilyen mérkőzésen nem maradt más, mint gratulálni az ellenfélnek. A mai napon jobb teljesítményt nyújtottak nálunk, amihez persze kellettünk mi is. A második félidőben már kiegyenlítettebb volt a játék, de az első félidőben minden hibánkat és mentális problémánkat ki tudták használni.

FC AJKA–AQVITAL FC CSÁKVÁR 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Ajka, Városi Sportcentrum, 600 néző. Vezette: Móri Tamás (Horváth Zoltán, Halmai Kristóf)

AJKA: Simon B. – Tóth G. (Szarka B., 17.), Bacsa B., Kenderes Z., Csorba N. – Bocskay B., Németh E. – Doncsecz (Csizmadia Z., 69.), Szabó B., Artner D. – Csóka D. Vezetőedző: Artner Tamás

CSÁKVÁR: Bozó – Lakatos K. (Sipos Z., 73.), Komlósi B., Lorentz, Pál B., Helembai – Major G. (Vas B., 79.), Kancsij (Benkő P., 56.), Zahorán (Somfalvi, 73.), Ásványi (Schmidtka, 79.) – Pesti Z. Vezetőedző: Berndt András

Gólszerző: Csizmadia Z. (71.)

MESTERMÉRLEG

Gaál Bálint: – Nehéz volt az utolsó húsz perc, de szerencsésen átvészeltük, összességében pedig megérdemelten nyertünk.

Berndt András: – Visszatérő probléma, hogy az ellenfelek pontrúgásainál nem megfelelően védekezünk. Ezúttal is elkerülhető gólt kaptunk.

Vasárnap játsszák

16.00: Szentlőrinc–BVSC-Zugló

16.00: Karcagi SC–HR-Rent Kozármisleny

19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC