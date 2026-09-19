Tíz perc alatt két gólt kapott a Vasas Debrecenben, mégis három ponttal távozott onnan

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

DEBRECENI VSC–VASAS FC 2–4 (2–1)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6694 néző. Vezette: Derdák

DEBRECEN: Andreev – Tercza, Batik, Lang, Guerrero (Keller, 90+2.) – Boskovic, Patai – Egri (Baldoni, 62.), Dzsudzsák, Dénes – Szendrei Á. (Adinany, 62.). Vezetőedző: Gert Remmel

VASAS: Engedi – Hej, Iyinbor, Csóka D., Pávkovics – Hidi M. S., Mezei (Rab Boldizsár, 56.) – Kovácsréti (Horváth R., 86.), Urblík J. (Otigba, 90+4.), Tóth M. – Koszta (Pethő, 86.). Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Szendrei Á. (4.), Batik (10.), ill. Koszta (45.), Pávkovics (61.), Pethő (90+1.), Tóth M. (90+8.)

Sárga lap: Batik (57.), Lang (73.), Dénes (90+6.), Tercza (90+7.), ill. Csóka D. (21.), Hidi M. S. (45+2.), Kovácsréti (69.), Pávkovics (80.), Tóth M. (90+7.)

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A huszadik perc elején járt a DVSC–Vasas bajnoki meccs, amikor Erős Gábor lemondóan legyintett. A mozdulatot megelőző jelenetben benne volt az angyalföldiek addigi futballjának teljes lenyomata, jelesül egy egyszerű labdakihozatal során a Vasas egyik játékosa úgy rúgta ki az oldalvonalon kívülre a labdát, hogy esélye sem volt, hogy bármelyik csapattársa megjátssza azt.

Persze, mindennek volt előzménye. A bajnokság első négy fordulójában remeklő újonc fővárosi piros-kékek rendkívül tompán kezdték a mérkőzést, ezt pedig kegyetlenül kihasználták a debreceniek.

Nem kellett tíz perc, és kétgólos előnybe került a nagy kedvvel, lendületesen és ötletesen futballozó Loki. A bal szélen Dénes Vilmos könnyedén verte meg emberét, és került a védelem mögé, egy ilyen szituáció végén lőtte középre a labdát az első hazai gól előtt, középen érkezett Szendrei Ákos, és megszerezte a vezetést. Az angyalföldieknek ezzel nem ért véget a rémálom, a tizedik percben ugyanis a mélységből érkező debreceni belső védő, Batik Bence úgy talált be a kapuba, hogy azt a komplett piros-kék védelem közelről nézte végig.

Ebben a periódusban nyoma sem volt a pályán annak a Vasasnak, amelyről az első négy fordulóban őszinte elismeréssel beszélt a honi futballszakma. Igaz, a bajnoki címvédő Győr, majd a Ferencváros elleni döntetlenek után a Zalaegerszeg és a Honvéd legyőzése következett, s ezek az eredmények valóban kalapemelést érdemelnek. Ezen a szombat estén a találkozó elején nem ezt a megsüvegelt csapatot láthattuk, és talán szerencse, hogy a fővárosiak legnépesebb szurkolói kontingense is lemaradt a vesszőfutásról – mire elfoglalták a helyüket a vendégszektor tetején, már 2–0-ra vezetett a Debrecen.

Ahogy haladt előre a mérkőzés, úgy talált egyre inkább magára a Vasas, s úgy változott a piros-kékek mesterének testbeszéde. A lemondóból lett bizakodó, majd lelkes. Az első játékrész derekára átvette az irányítást a Vasas, pontosak lettek a passzok, keményebb a védekezés. Ráadásul Koszta Márk közvetlenül a szünet előtt hatalmas szabadrúgásgóllal adott löketet társainak. Debreceni oldalon is volt ok az optimizmusra, hiszen a Loki a bajnokság során először állt győzelemre az első félidőt követően.

Ami a huszadik percben elképzelhetetlennek tűnt, a második félidő elejére teljesen reálissá vált, azaz meccsben volt a Vasas.

Aztán hamarosan kiderült, hogy mi minden múlhat néhány centiméteren. Dénes Vilmos sprintje után talán egy centivel volt a labda az oldalvonalon kívül, így beadása után hiába lőtt gólt Dzsudzsák Balázs, VAR-vizsgálat után a Vasas jöhetett bedobással – alig egy perccel később Pávkovics Bence góljával egyenlítettek a vendégek.

Ilyen előzmények után egyáltalán nem meglepő, hogy a mérkőzés hajrája meglehetősen paprikás hangulatúra sikeredett. Az amúgy is felfokozott hangulatban olaj volt a tűzre, hogy a debreceni cserecsatár, Bryan Adinany gólját újabb hosszadalmas VAR-vizsgálódás után érvénytelenítették (jogosan, mivel a gólpasszt adó Dénes Vilmos lesen volt).

S ami szinte kiütéssel ért fel a hazaiaknak: a Vasas cserejátékosa, Pethő Bence szabályos gólt szerzett a hosszabbítás első percében.

Erős Gábor itt már együtt ünnepelt játékosaival, a 98. percben pedig már-már eksztázisban ugrált a kispadnál azt követően, hogy Tóth Milán révén bebiztosította győzelmét – a Vasas. 2–4

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