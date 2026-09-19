Nyert Stuttgartban, és élre állt a Dortmund a Bundesligában

Vissza tud-e kapaszkodni az első helyre a Borussia Dortmund? – ez volt a legfőbb kérdés a fekete-sárgák stuttgarti látogatása előtt. Niko Kovac legénysége mindenesetre élénkebbnek látszott a mérkőzés elején a hazaiaknál, akik gyakorlatilag semmilyen veszélyt sem jelentettek ellenfelük kapujára az első félidő első felében. Az első nagyobb lehetőséget Maximilian Beier fejese jelentette, a válogatott támadó az 5. percben nem sokkal bólintott a kapu bal oldala mellé. Az idő előrehaladtával csak megjött a Stuttgart helyzete is, amelyre csaknem 35 percet kellett várni, ekkor Bilal el-Hanussz fejese tévesztette el kevéssel a célt.

A második félidő első felében a dortmundi Ethan Nwaneri gólja borzolta a kedélyeket, illetve a vendégszurkolók és -játékosok soraiban leginkább az, hogy les miatt érvényesítették. A forduló egyik slágermeccsén az elszántságra és az iramra egyébként nem lehetett panasz, ám ötletből annál kevesebb volt, ami jelentősen csökkentette a találkozó élvezeti értékét. A 70. percben aztán megszerezte a vezetést a vendégcsapat: Jobe Bellingham remek labdáját Maximilian Beier vette át a tizenhatoson belül, és a kapu közepébe lőtt. Pár perc múlva egy labdaszerzés utáni kontra végén Konsztantinosz Karecasz megduplázhatta volna a dortmundi előnyt, de nem találta el a kaput – a Ruhr-vidéki csapat hibátlanul vezeti a bajnokságot. 0–1

NÉMET BUNDESLIGA

4. FORDULÓ, szombati mérkőzések

VfB Stuttgart–Borussia Dortmund 0–1 (Beier 70.)

Mönchengladbach–Mainz 3–4 (Neuhaus 11., Lidberg 59., Macsino 90+5. – 11-esből, ill. P. Tietz 18., S. Becker 45+1., Martel 78., Da Costa 89.)

Eintracht Frankfurt–Freiburg 2–2 (Ebnoutalib 10., Burkhardt 36., ill. Scherhant 34., Szuzuki J. 48.)

Hamburg–1. FC Köln 2–1 (Capaldo 44., Poulsen 50., ill. Ache 90.)

Werder Bremen–Augsburg 3–2 (Grüll 66., Füllkrug 86., Weiser 90+3., ill. Fellhauer 18., Brackelmann 58.)

Vasárnap játsszák

15.30: Bayer Leverkusen–RB Leipzig (Tv: Arena4)

17.30: Schalke–Elversberg

19.30: Paderborn–Hoffenheim

Pénteken játszották

Bayern München–Union Berlin 7–0 (Musiala 18., Kane 39. – 11-esből, 54., Olise 43., 73., 76., Szaibari 70.)