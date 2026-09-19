Ikszelt az Alavésszel a Bilbao, megvan a Celta első idénybeli győzelme

Két középcsapat, az Osasuna és a Rayo Vallecano ütközött meg Pamplonában, ahol a hazaiak Ante Budimir révén bő negyedóra elteltével szereztek vezetést, a horvát csatár egy kipattanó labdára csapott le, és küldte azt a bal felső sarokba – ez volt a 100. gólja a La Ligában. A mezőfölényben játszó, a helyzetek minőségét tekintve is veszélyesebb vendégcsapat erőfeszítései a szünet után hoztak eredményt: az 51. percben Adria Pedrosa beadásából Sergio Camello lőtt a kapu jobb oldalába. A folytatásban is a Rayo próbálkozott többet, ám sem neki, sem a kontrára berendezkedő hazai csapatnak nem sikerült betalálni – a döntetlenért egyik fél sem kárhoztathatja a sorsot. 1–1

Túlzás lenne állítani, hogy tövig rágták a körmüket a szurkolók az Alavés bilbaói vendégjátékának első félidejében, amelyben a vendégek semmi veszélyt sem jelentettek a hazai kapura, de az „oroszlánok” sem jeleskedtek a helyzetek kialakításában, de ők legalább háromszor eltalálták a vitóriaiak kapuját. Aki azt hitte, ez a második félidőben másképpen lesz, annak csalódnia kellett: csak az Athletic előtt adódtak lehetőségek, a legnagyobb a 70. percben, amikor tizenegyest kaptak a hazaiak, ám Oihan Sancet kísérletét védte Antonio Sivera. Edin Terzic legénysége egyébként tényleg mindent megtett, hogy megszerezze a vezetést: próbálkoztak kombinációs játékkal, átlövésekkel, beívelésekkel – mindhiába, a masszív Alavés-védelemmel, illetve Siverával így sem, úgy sem bírtak. 0–0

Hugo González szerezte az első gólt Vigóban, ahová a hétközi, 7–2-es Barcelona elleni vereség után érezhetően óvatos Racing Santander látogatott el a kora esti mérkőzésen: a vendéglátók spanyol csatára a 31. percben egy kezezésért megítélt tizenegyest értékesített. A kapura az egész első félidőben sokkal veszélyesebb galíciaiak még a szünet előtt növelni tudták előnyüket, mégpedig Ilaix Moriba révén, a 23 éves középpályás a félterületből indulva, szép egyéni akció végén tette fel a pontot az i-re. Az eddig nyeretlen Celta a második félidőben is kifejezetten jól futballozott, és megszerezte a harmadik találatát is: a 69. percben Miguel Morán gyalogolt át a védelmen, s lőtt a kapu jobb oldalába. A Racing teljesen szétesett, így jött a negyedik és az ötödik is, mégpedig Pablo Durán révén – az égszínkék mezesek első idénybeli győzelme igencsak látványosra sikerült, a Racing pár napon belül a második súlyos vereségét szenvedte el. 5–0

SPANYOL LA LIGA

7. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Osasuna–Rayo Vallecano 1–1 (Budimir 16., ill. Camello 51.)

Athletic Bilbao–Alavés 0–0

Celta Vigo–Racing Santander 5–0 (H. González 31. – 11-esből, Moriba 43., M. Morán 69., P. Durán 78., 90+2.)

21.00: Sevilla–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

Vasárnap játsszák

14.00: Getafe–Málaga (Tv: Spíler2)

16.15: Atlético Madrid–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

18.30: Deportivo–Real Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

Pénteken játszották

Espanyol–Elche 1–3 (Chust 72. – öngól, ill. Fer Nino 26., 29., Valera 78.)

Kiállítva: Redondo (Elche, 6.)

