Borbély Balázs: Mélyre húzódni öngyilkosság lett volna!

Ritkán halkul el ennyire a Celtic Park. Negyedóra hátra volt még a mérkőzésből, a csalódott skót szurkolók közül sokan mégis már elindultak hazafelé. A Ferencváros nem szerencsével csikarta ki a győzelmet, bátran, szervezetten, látványosan futballozott. Bamidele Yusuf megállíthatatlanul futballozott, Kristoffer Zachariassen szépségdíjas, sarkazós gólt szerzett, Daniel Arzani története pedig meseszerűen alakul.

„A leglátványosabb gólunk talán a harmadik volt. De… Nem szeretnék különbséget tenni közöttük. Szépek voltak, és jókor is szereztük őket” – felelte lapunk kérdésére a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.

A Ferencváros a hajrában is éretten futballozott. Borbély Balázs friss játékosokat küldött pályára, együttese nem szorult be, nem mondott le a labdáról, és nem adott esélyt arra, hogy a Celtic újra elhiggye: megmentheti a mérkőzést. Amikor a labda hosszú másodperceken át lábról lábra járt a magyar ezüstérmesnél, a lelátóról már nem biztatás, hanem fütty hallatszott.

Látványos volt, hogy az FTC a vezetés birtokában sem húzódott mélyre, hosszabb labdabirtoklásokkal vette el a Celtic lendületét. Kíváncsiak voltunk rá, mennyire volt előre megtervezett ez a fajta mérkőzésmenedzselés, és mennyit tett hozzá a csapat pályán látott érettsége?

„Nem akartunk túlságosan mélyre húzódni, hiszen az öngyilkosság lett volna ilyen kaliberű szélsők ellen. Az volt a tervünk, hogy mi kontrolláljuk a mérkőzést, kihasználjuk a jó formában lévő szélsőink gyorsaságát, és minél több egy az egy elleni helyzetet alakítsunk ki. Elöl sikerült hatékonyan futballoznunk. Az első félidőben a jobb oldali védekezésünk még nem működött tökéletesen, de a szünet után azt is stabilizáltuk. Játékosaink magabiztosan, nagy önbizalommal futballoztak egy ilyen minőségű csapat otthonában, ennek különösen örülök.”

A mostani Fradit a higgadtság és érettség jellemzi leginkább, Borbély Balázs elmondta, ez nem a véletlen műve.

„Igyekeztünk minden részletre felkészíteni a játékosokat, sokat beszélgettünk velük arról, mi várhat rájuk ezeken az európai kupamérkőzéseken. Arra számítottunk, hogy az ellenfél nagy agresszivitással kezdi a találkozót, ezért azt kértük tőlük, ne essenek pánikba: labda nélkül is lehet kontrollálni az eseményeket. Idővel átvettük a játék irányítását, a góljaink pedig a lehető legjobb pillanatokban születtek.”

Borbély Balázst arról is kérdezték, a sok jó teljesítmény közül kié tetszett neki a leginkább?!

„Daniel Arzanival is sokat beszélgettem arról, hogyan került annak idején a Celtichez, és mit jelent számára, hogy most visszatérhetett ide. A mérkőzésen megmutatta, milyen minőség rejlik benne, teljesítményét pedig góllal koronázta meg. Mégsem szeretnék senkit külön kiemelni – nem azért, mert nem szeretek neveket említeni, hanem mert ezúttal túl sok játékost sorolhatnék fel. Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf is rengeteget tett a sikerért, a belső középpályásaink fejenként több mint tizenhárom kilométert futottak, a belső védőink pedig ugyancsak kitettek magukért. Nehéz lenne bárkit a többiek elé helyezni: ez igazi csapatmunka volt.”