Borbély Balázs: Mélyre húzódni öngyilkosság lett volna!
Ritkán halkul el ennyire a Celtic Park. Negyedóra hátra volt még a mérkőzésből, a csalódott skót szurkolók közül sokan mégis már elindultak hazafelé. A Ferencváros nem szerencsével csikarta ki a győzelmet, bátran, szervezetten, látványosan futballozott. Bamidele Yusuf megállíthatatlanul futballozott, Kristoffer Zachariassen szépségdíjas, sarkazós gólt szerzett, Daniel Arzani története pedig meseszerűen alakul.
„A leglátványosabb gólunk talán a harmadik volt. De… Nem szeretnék különbséget tenni közöttük. Szépek voltak, és jókor is szereztük őket” – felelte lapunk kérdésére a mérkőzést követő sajtótájékoztatón Borbély Balázs, a Ferencváros vezetőedzője.
A Ferencváros a hajrában is éretten futballozott. Borbély Balázs friss játékosokat küldött pályára, együttese nem szorult be, nem mondott le a labdáról, és nem adott esélyt arra, hogy a Celtic újra elhiggye: megmentheti a mérkőzést. Amikor a labda hosszú másodperceken át lábról lábra járt a magyar ezüstérmesnél, a lelátóról már nem biztatás, hanem fütty hallatszott.
Látványos volt, hogy az FTC a vezetés birtokában sem húzódott mélyre, hosszabb labdabirtoklásokkal vette el a Celtic lendületét. Kíváncsiak voltunk rá, mennyire volt előre megtervezett ez a fajta mérkőzésmenedzselés, és mennyit tett hozzá a csapat pályán látott érettsége?
„Nem akartunk túlságosan mélyre húzódni, hiszen az öngyilkosság lett volna ilyen kaliberű szélsők ellen. Az volt a tervünk, hogy mi kontrolláljuk a mérkőzést, kihasználjuk a jó formában lévő szélsőink gyorsaságát, és minél több egy az egy elleni helyzetet alakítsunk ki. Elöl sikerült hatékonyan futballoznunk. Az első félidőben a jobb oldali védekezésünk még nem működött tökéletesen, de a szünet után azt is stabilizáltuk. Játékosaink magabiztosan, nagy önbizalommal futballoztak egy ilyen minőségű csapat otthonában, ennek különösen örülök.”
A mostani Fradit a higgadtság és érettség jellemzi leginkább, Borbély Balázs elmondta, ez nem a véletlen műve.
„Igyekeztünk minden részletre felkészíteni a játékosokat, sokat beszélgettünk velük arról, mi várhat rájuk ezeken az európai kupamérkőzéseken. Arra számítottunk, hogy az ellenfél nagy agresszivitással kezdi a találkozót, ezért azt kértük tőlük, ne essenek pánikba: labda nélkül is lehet kontrollálni az eseményeket. Idővel átvettük a játék irányítását, a góljaink pedig a lehető legjobb pillanatokban születtek.”
Borbély Balázst arról is kérdezték, a sok jó teljesítmény közül kié tetszett neki a leginkább?!
„Daniel Arzanival is sokat beszélgettem arról, hogyan került annak idején a Celtichez, és mit jelent számára, hogy most visszatérhetett ide. A mérkőzésen megmutatta, milyen minőség rejlik benne, teljesítményét pedig góllal koronázta meg. Mégsem szeretnék senkit külön kiemelni – nem azért, mert nem szeretek neveket említeni, hanem mert ezúttal túl sok játékost sorolhatnék fel. Kristoffer Zachariassen és Bamidele Yusuf is rengeteget tett a sikerért, a belső középpályásaink fejenként több mint tizenhárom kilométert futottak, a belső védőink pedig ugyancsak kitettek magukért. Nehéz lenne bárkit a többiek elé helyezni: ez igazi csapatmunka volt.”
Martin O’Neill csalódottan értékelt a lefújást követően. A Celtic menedzsere úgy látta, együttese biztatóan kezdte az Európa-liga alapszakaszának első mérkőzését, ám a Ferencváros első gólja alapjaiban változtatta meg a találkozót.
„Jól kezdtünk, az első percekben úgy éreztem, jó mérkőzésünk lehet. A Ferencvárosnak szinte az első próbálkozása góllal végződött, mi ugyan egyenlítettünk, ám az ellenfelünk még a szünet előtt visszaszerezte a vezetést. A harmadik találat aztán nagyon hamar megpecsételte a sorsunkat – mondta Martin O’Neill. – Az utolsó húsz percben már nem éreztem a csapatban azt a lendületet és hitet, amely ahhoz kellett volna, hogy visszajöjjünk a mérkőzésbe. Rendkívül frusztráló este volt.”
A Celtic menedzsere szerint játékosai túlságosan óvatosan futballoztak, miközben a magyar bajnok bátran, kellő önbizalommal és határozott elképzelés szerint játszott.
„Önbizalom nélkül nem lehet futballozni. Ellenfelünkön látszott, hogy bátran vállalkozik, a játékosai mernek előrefelé indulni és megcsinálni egy-egy cselt. Mi ezzel szemben alig mertünk kockáztatni, sokszor csak hátrafelé passzoltunk. Így nem lehet mérkőzést nyerni. Európai leckét kaptunk ezen az estén.”
Martin O’Neill hozzátette, nem így képzelték el az Európa-liga rajtját, ugyanakkor nincs idő sokáig keseregniük.
„Természetesen egészen más kezdésben reménykedtünk, de még hét mérkőzés vár ránk a sorozatban, vagyis lesz lehetőségünk javítani. Előbb azonban a vasárnapi, Rangers elleni találkozóra kell összpontosítanunk. Az egy teljesen más mérkőzés lesz, nekünk pedig gyorsan talpra kell állnunk.”
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
CELTIC (skót)–FERENCVÁROSI TC 1–3 (1–2)
Glasgow, Celtic Park. Vezette: Patrik Kolaric (Luka Pajic, Ivan Starcevic) – horvátok
CELTIC: Sinisalo – Donovan (Ralston, 80.), Carter-Vickers, Scales, Tierney – McGregor, Baur (McCowan, 66.) – Forrest (Nygren, 57.), Sörensen (K. Högh, a szünetben), Hasszan (Tunekti, 57.) – C. Durán. Vezetőedző: Martin O'Neill.
FTC: Varga Á. – Nagy O. (Osváth, a szünetben), Raemaekers, M. Gómez (Zohoré, 81.), Cadu – Corbu, Nagy Á. – Arzani (O'Dowda, 66.), Zachariassen, Yusuf (Levi, 66.) – Bagi (Lisztes, 71.). Vezetőedző: Borbély Balázs.
Gólszerző: Baur (44.), ill. Scales (20. – öngól), Zachariassen (45+1.), Arzani (47.)
Sárga lap: Levi (86.), Osváth (87.)