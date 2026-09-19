Nem bírt a Panathinaikosszal a Honvéd a vízilabda BL-ben

TIZENHÉT ÉV UTÁN ismét a Bajnokok Ligája főtábláján küzdeni – ezért harcol most hétvégén Splitben a férfi vízilabda ob I legutóbbi kiírásának ezüstérmese, az Endo Plus-Service Honvéd.

Az mindenképpen kedvező, hogy a legalacsonyabb létszámú, háromfős C-csoportban kell játszania Szivós Márton csapatának, így kettő helyett „csak” egy riválist szükséges megelőzni a kvalifikációért. Ám ezt nem egyszerű megugrani, rendkívül erős vetélytársakkal kell játszani, a horvát ezüstérmes Jadran Spliten és a görög második Panathinaikoszon – vagy legalábbis, jó esetben csak egyikükön – kell túljutni.

A csoport pénteki nyitányán rendkívül kiélezett párharc alakult ki a horvát és a görög együttes között, végül utóbbi nyert, 15–14-re. Szombat este jöhetett a Honvéd és a Panthinaikosz összecsapása. Találkoztak már egymással a nemzetközi porondon, legutóbb két éve, az Eurokupa csoportkörében, mindkét akkori mérkőzésen görög győzelem született.

A Honvéd szempontjából nem indult jól a mérkőzés, két gólt is lőtt az ellenfél, előbb Efsztathiosz Kalogeropulosz, majd Ariszteidisz Halivopulosz talált be. Majd’ négy percet kellett várni az első magyar gólra, Sugár Péter szépített, s mivel a negyed második felében nem született több gól, 2–1-gyel zárult az etap.

Kilencperces gólcsendet tört meg Vadovics Viktor bomba gólja, Adrian Weinbergnek esélye sem volt kipöckölni a labdát a bal felső sarokból. Egyből kapcsoltak a görögök, Nikolaosz Kopeliadisznak hála újfent előnybe kerültek, ráadásul a rutinos klasszis, Dimitrosz Szkumakisz találatával megint kettőre nőtt a különbség, így a nagyszünetben 4–2-t mutatott az eredményjelző.

Lazar Vicskovics, Vadovics és Ekler Bendegúz is beköszönt a harmadik felvonásban, mindhiába, mert a Panathinaikosz ugyancsak három gólig jutott, 7–5-ös állással fordultak a csapatok az záró negyedre.

Nikolaosz Papaszifakisz távoli góljával és Halivopulosz találatával egyre fogyatkoztak a Honvéd győzelmi esélyei. Küzdött a Honvéd, Vicskovics gyönyörű ejtése és Luis Araya hatalmas gólja azonban csak szépségtapaszt jelentett, merthogy tovább nem tudott zárkózni a magyar együttes, így a Panathinaikosz 9–7-es sikerrel biztosította a helyét a BL-főtáblán.

Erről a Honvédnak sem kell letennie, vasárnap déltől a Jadran Split ellen érheti el.

VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

FÉRFIAK, SELEJTEZŐ

C-csoport (Split): Panathinaikosz (görög)–Endo Plus Service-Honvéd 9–7 (2–1, 2–1, 3–3, 2–2)

Gólszerző: Halivopulosz 3, Papaszifakisz 2, Szkumpakisz, Kalogeropulosz, Nikolaidisz, Kopeliadisz, ill. Vadovics, Vicskovics 2-2, Sugár, Araya, Ekler

A csoport állása: 1. Panathinaikosz 6 pont (2 meccs után), 2. Jadran Split (horvát) 0 (1 meccs után), 3. Honvéd 0 (1 meccs után)