Nemzeti Sportrádió

Nem bírt a Panathinaikosszal a Honvéd a vízilabda BL-ben

K. B.K. B.
2026.09.19. 21:29
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Vadovics Viktor (Fotó: Balogh László)
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Endo Plus Service-Honvéd Panathinaikosz férfi vízilabda Bajnokok Ligája
A Panathinaikosztól elszenvedett 9–7-es vereséggel nyitotta szombaton az Endo Plus Service-Honvéd a férfi vízilabda Bajnokok Ligája-selejtező Splitben zajló csoportkörét.

TIZENHÉT ÉV UTÁN ismét a Bajnokok Ligája főtábláján küzdeni – ezért harcol most hétvégén Splitben a férfi vízilabda ob I legutóbbi kiírásának ezüstérmese, az Endo Plus-Service Honvéd. 

Az mindenképpen kedvező, hogy a legalacsonyabb létszámú, háromfős C-csoportban kell játszania Szivós Márton csapatának, így kettő helyett „csak” egy riválist szükséges megelőzni a kvalifikációért. Ám ezt nem egyszerű megugrani, rendkívül erős vetélytársakkal kell játszani, a horvát ezüstérmes Jadran Spliten és a görög második Panathinaikoszon – vagy legalábbis, jó esetben csak egyikükön – kell túljutni. 

A csoport pénteki nyitányán rendkívül kiélezett párharc alakult ki a horvát és a görög együttes között, végül utóbbi nyert, 15–14-re. Szombat este jöhetett a Honvéd és a Panthinaikosz összecsapása. Találkoztak már egymással a nemzetközi porondon, legutóbb két éve, az Eurokupa csoportkörében, mindkét akkori mérkőzésen görög győzelem született. 

A Honvéd szempontjából nem indult jól a mérkőzés, két gólt is lőtt az ellenfél, előbb Efsztathiosz Kalogeropulosz, majd Ariszteidisz Halivopulosz talált be. Majd’ négy percet kellett várni az első magyar gólra, Sugár Péter szépített, s mivel a negyed második felében nem született több gól, 2–1-gyel zárult az etap.

Kilencperces gólcsendet tört meg Vadovics Viktor bomba gólja, Adrian Weinbergnek esélye sem volt kipöckölni a labdát a bal felső sarokból. Egyből kapcsoltak a görögök, Nikolaosz Kopeliadisznak hála újfent előnybe kerültek, ráadásul a rutinos klasszis, Dimitrosz Szkumakisz találatával megint kettőre nőtt a különbség, így a nagyszünetben 4–2-t mutatott az eredményjelző.

Lazar Vicskovics, Vadovics és Ekler Bendegúz is beköszönt a harmadik felvonásban, mindhiába, mert a Panathinaikosz ugyancsak három gólig jutott, 7–5-ös állással fordultak a csapatok az záró negyedre. 

Nikolaosz Papaszifakisz távoli góljával és Halivopulosz találatával egyre fogyatkoztak a Honvéd győzelmi esélyei. Küzdött a Honvéd, Vicskovics gyönyörű ejtése és Luis Araya hatalmas gólja azonban csak szépségtapaszt jelentett, merthogy tovább nem tudott zárkózni a magyar együttes, így a Panathinaikosz 9–7-es sikerrel biztosította a helyét a BL-főtáblán.

Erről a Honvédnak sem kell letennie, vasárnap déltől a Jadran Split ellen érheti el.

VÍZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
FÉRFIAK, SELEJTEZŐ
C-csoport (Split): Panathinaikosz (görög)–Endo Plus Service-Honvéd 9–7 (2–1, 2–1, 3–3, 2–2)
Gólszerző: Halivopulosz 3, Papaszifakisz 2, Szkumpakisz, Kalogeropulosz, Nikolaidisz, Kopeliadisz, ill. Vadovics, Vicskovics 2-2, Sugár, Araya, Ekler
A csoport állása: 1. Panathinaikosz 6 pont (2 meccs után), 2. Jadran Split (horvát) 0 (1 meccs után), 3. Honvéd 0 (1 meccs után)

 

Endo Plus Service-Honvéd Panathinaikosz férfi vízilabda Bajnokok Ligája
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