Simán nyert a Kövesd a KBSC ellen a borsodi rangadón

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 4–1 (3–0)

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Dobos Dávid, Ring Kevin)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Vajda S., Varjas Z., Keresztes (Csörgő, 70.), Csirmaz – Ottucsák, Pintér Á. (Silling, 70.), Zachán (Perpék, 80.), Rab Bence (Mamusits, 70.), Vörös (Hajdú R., 64.) – Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Ferenczi, Nagy Zs., Rácz, Nyíri – Szőke, Kártik, Hudák (Schuszter, a szünetben) – Gresó, Pascal (Varjas L., 65.), Babják (Jazsik, 77.). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Ottucsák (14.), Rab Bence (20., 52.), Kovács P. (42.), ill. Varjas L. (75.)

MESTERMÉRLEG

Máté Péter: – Amióta együtt dolgozunk a csapattal, ez volt az első olyan félidő, amikor úgy fociztunk, ahogy szeretnénk, amiért gratulálok a csapatomnak. Hatvan percig az történt a pályán, amit elterveztünk, utána feljöttek a barcikaiak, talán – tudatosan, vagy nem – át is adtuk a terepet nekik, ekkor már voltak helyzeteik, de ettől függetlenül nagyszerű teljesítményt nyújtottak a srácok.

Kuttor Attila: – Egy ilyen mérkőzés után nem maradt más, mint gratulálni az ellenfélnek. A mai napon jobb teljesítményt nyújtottak nálunk, amihez persze mi is kellettünk. A második félidőben már kiegyenlítettebb volt a játék, de az elsőben minden hibánkat és mentális problémánkat ki tudták használni.

A hazaiak üzenete a vendégek felé, akik tavaly ősszel, az élvonalban itt játszották a hazai meccseiket – a kövesdiek szerint maradtak elvarratlan szálak a vendégség után (Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC/Facebook)

A Kazincbarcika a szezonban még veretlenül készült a Merkantil Bank Liga 8. fordulójára, ellenfele, a Mezőkövesd pedig hazai pályán nem talált még legyőzőre az ősszel. A verőfényes szeptemberi napsütésben úgy tűnt, a várt izgalmakat meg is kapják a borsodi rangadóra kilátogató szurkolók, hiszen rövid tapogatózás után mindkét csapat igyekezett magához venni a kezdeményezést, és támadólag fellépni. Szűk negyedórányi játék után aztán előnybe került a Mezőkövesd, egy jobb oldalon kibontakozó akciónál Rab Bence lövését kiütötte Kocsis, ám a kipattanót Ottucsák György hét méterről a jobb alsóba vágta. Ráadásul még szinte fel sem ocsúdott a Vegyész, máris tovább növelte előnyét a hazai csapat: egy kontra végén Csirmaz emelt a kapu elé, ahol Rab Bence szép mozdulattal hat méterről a bal alsóba fejelt.

Talán már a szünetet várták a vendégek, hogy soraikat rendezhessék, amikor a 42. percben egy jobbról betekert szöglet nyomán Varjas próbált fejelni, a levágódó labdára pedig Kovács Patrik érkezett, aki közelről, laposan a jobb alsóba lőtt.

A fordulást követően a szünetben kettőt is cserélő KBSC azonnal nekirontott ellenfelének, de nagy helyzetig most sem jutott el, nem úgy a Mezőkövesd, amely hét percnyi játék után egy szabadrúgást követően, Rab révén megszerezte a negyedik gólját, így a lényegi kérdéseket le is zárták a matyóföldiek.

A hajrára fordulva a fordulatszám valamelyest mindkét oldalon csökkent, a 75. percben a Barcika Varjas László szép gólja révén megérdemelten szépített. A csereként beszálló támadó jó passzt kapott a tizenhatos vonalához érkezve, majd egy befelé húzó szép csel után jobbal, tizennégyről kilőtte a jobb alsót.

A Mezőkövesd a Gyirmót elleni 4–2-es győzelem után egy újabb eddig jól szereplő együttest győzött le szép játékkal és imponáló fölénnyel, így hazai pályán a legveszélyesebb csapatok egyike lehet. Ha Máté Péter csapata idegenbeli játékát is stabilizálni tudja, akkor olyan erő lesz ebben a kiírásban, amellyel a bajnokság végén alighanem az élmezőnyben kell majd számolni. 4–1