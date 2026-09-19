Nemzeti Sportrádió

Simán nyert a Kövesd a KBSC ellen a borsodi rangadón

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.09.19. 18:51
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Az első félidőben hengerelt a Mezőkövesd, simán verték a matyók a Kazincbarcikát (Fotó: Tóth Péter)
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NB II Kazincbarcika élő közvetítés Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 9. helyen álló Mezőkövesd az ötödik Kazincbarcikát fogadta. Negyedórányi kiegyenlített játék után a hazaiak gyors egymásutánban két gólt szereztek, és innentől már nem is engedték ki kezükből az irányítást (4–1).

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
MEZŐKÖVESD ZSÓRY–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 41 (3–0)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezette: Hanyecz Bence (Dobos Dávid, Ring Kevin)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Vajda S., Varjas Z., Keresztes (Csörgő, 70.), Csirmaz – Ottucsák, Pintér Á. (Silling, 70.), Zachán (Perpék, 80.), Rab Bence (Mamusits, 70.), Vörös (Hajdú R., 64.) – Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter
KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Ferenczi, Nagy Zs., Rácz, Nyíri – Szőke, Kártik, Hudák (Schuszter, a szünetben) – Gresó, Pascal (Varjas L., 65.), Babják (Jazsik, 77.). Vezetőedző: Kuttor Attila
Gólszerző: Ottucsák (14.), Rab Bence (20., 52.), Kovács P. (42.), ill. Varjas L. (75.)
MESTERMÉRLEG
Máté Péter: – Amióta együtt dolgozunk a csapattal, ez volt az első olyan félidő, amikor úgy fociztunk, ahogy szeretnénk, amiért gratulálok a csapatomnak. Hatvan percig az történt a pályán, amit elterveztünk, utána feljöttek a barcikaiak, talán – tudatosan, vagy nem – át is adtuk a terepet nekik, ekkor már voltak helyzeteik, de ettől függetlenül nagyszerű teljesítményt nyújtottak a srácok.
Kuttor Attila: – Egy ilyen mérkőzés után nem maradt más, mint gratulálni az ellenfélnek. A mai napon jobb teljesítményt nyújtottak nálunk, amihez persze mi is kellettünk. A második félidőben már kiegyenlítettebb volt a játék, de az elsőben minden hibánkat és mentális problémánkat ki tudták használni.

A hazaiak üzenete a vendégek felé, akik tavaly ősszel, az élvonalban itt játszották a hazai meccseiket – a kövesdiek szerint maradtak elvarratlan szálak a vendégség után (Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC/Facebook)

A Kazincbarcika a szezonban még veretlenül készült a Merkantil Bank Liga 8. fordulójára, ellenfele, a Mezőkövesd pedig hazai pályán nem talált még legyőzőre az ősszel. A verőfényes szeptemberi napsütésben úgy tűnt, a várt izgalmakat meg is kapják a borsodi rangadóra kilátogató szurkolók, hiszen rövid tapogatózás után mindkét csapat igyekezett magához venni a kezdeményezést, és támadólag fellépni. Szűk negyedórányi játék után aztán előnybe került a Mezőkövesd, egy jobb oldalon kibontakozó akciónál Rab Bence lövését kiütötte Kocsis, ám a kipattanót Ottucsák György hét méterről a jobb alsóba vágta. Ráadásul még szinte fel sem ocsúdott a Vegyész, máris tovább növelte előnyét a hazai csapat: egy kontra végén Csirmaz emelt a kapu elé, ahol Rab Bence szép mozdulattal hat méterről a bal alsóba fejelt.

Talán már a szünetet várták a vendégek, hogy soraikat rendezhessék, amikor a 42. percben egy jobbról betekert szöglet nyomán Varjas próbált fejelni, a levágódó labdára pedig Kovács Patrik érkezett, aki közelről, laposan a jobb alsóba lőtt.

A fordulást követően a szünetben kettőt is cserélő KBSC azonnal nekirontott ellenfelének, de nagy helyzetig most sem jutott el, nem úgy a Mezőkövesd, amely hét percnyi játék után egy szabadrúgást követően, Rab révén megszerezte a negyedik gólját, így a lényegi kérdéseket le is zárták a matyóföldiek.

A hajrára fordulva a fordulatszám valamelyest mindkét oldalon csökkent, a 75. percben a Barcika Varjas László szép gólja révén megérdemelten szépített. A csereként beszálló támadó jó passzt kapott a tizenhatos vonalához érkezve, majd egy befelé húzó szép csel után jobbal, tizennégyről kilőtte a jobb alsót.

A Mezőkövesd a Gyirmót elleni 4–2-es győzelem után egy újabb eddig jól szereplő együttest győzött le szép játékkal és imponáló fölénnyel, így hazai pályán a legveszélyesebb csapatok egyike lehet. Ha Máté Péter csapata idegenbeli játékát is stabilizálni tudja, akkor olyan erő lesz ebben a kiírásban, amellyel a bajnokság végén alighanem az élmezőnyben kell majd számolni. 4–1

A Kövesd jó hazai szériája folytatódott, míg a KBSC veretlenségének vége szakadt (Fotó: Tóth Péter)

 

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig háromszor nyerő Mezőkövesd a még veretlen Kazincbarcikával szemben. A hazaiak a Merkantil Bank Ligában a 9., a vendégek az 5. helyről várják a találkozót a 8. fordulóban.

Az elmúlt hétvégén mindkét együttes élvonalbeli ellenfelet látott vendégül a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában, s bár sem a Kövesd az MTK-t, sem a Barcika a Paksot nem tudta kiejteni, de mindkét borsodi együttes emelt fővel búcsúzhatott, jó mérkőzéseken maradtak alul az esélyesekkel szemben.

NB II Kazincbarcika élő közvetítés Mezőkövesd
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