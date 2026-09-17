Három különböző időpontban pótolják a három elhalasztott NB II-es meccset

Három különböző időpontban pótolják azt a három mérkőzést, amelyet a labdarúgó NB II második fordulójából halasztottak el.
A magyar szövetség honlapja szerint a Diósgyőri VTK–Szentlőrinc SE találkozó október 13-án, kedden 18 órakor, a Mezőkövesd Zsóry FC–FC Ajka meccs másnap 17 órakor, a Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló mérkőzés pedig november 4-én, szerdán 17 órakor kezdődik.
A meccseket az energiafogyasztás jelentős mérséklése – különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülése – miatt nem játszották le az eredeti időpontban, augusztus 1-én.
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