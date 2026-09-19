Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Paks 0–0

A Kanizsa hatalmas góllal vezetést szerzett a Vidi ellen

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.09.19. 17:15
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Fotó: vidi.hu
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NB II 8. forduló NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II
A labdarúgó NB II 8. fordulójának nyitó mérkőzésén a 11. helyen álló újonc FC Nagykanizsa a nyolcadik Videoton FC Fehérvárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
FC NAGYKANIZSA–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 – ÉLŐ
Nagykanizsa, Olajbányász Stadion. Vezeti: Papp Ádám (Máyer Gábor, Kulman Tamás)
NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Major M. (Heles, 71.), Horváth M., Puskás Zs. – Kovács B. (Szabó M., 67.), Lőrincz A. – Garai (Márta, a szünetben), Kapornai, Lőrincz B. (Varga D., 71.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula
VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Kelemen D., Spandler – Murka, Zsótér (Nagy D., 34.) – Kojnok (Bartusz, 81.), , Bedi, Ekbauer (Kovács E., 62.) – Németh D., Nagy Z. Vezetőedző: Pető Tamás
Gólszerző: Lőrincz B. (54.)
Kiállítva: Lőrincz A. (89.)

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NB II 8. forduló NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II
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