A Kanizsa hatalmas góllal vezetést szerzett a Vidi ellen

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

FC NAGYKANIZSA–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 – ÉLŐ

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion. Vezeti: Papp Ádám (Máyer Gábor, Kulman Tamás)

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Major M. (Heles, 71.), Horváth M., Puskás Zs. – Kovács B. (Szabó M., 67.), Lőrincz A. – Garai (Márta, a szünetben), Kapornai, Lőrincz B. (Varga D., 71.) – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

VIDEOTON: Hársfalvi – Köllő, Kelemen D., Spandler – Murka, Zsótér (Nagy D., 34.) – Kojnok (Bartusz, 81.), , Bedi, Ekbauer (Kovács E., 62.) – Németh D., Nagy Z. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Lőrincz B. (54.)

Kiállítva: Lőrincz A. (89.)

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