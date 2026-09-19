Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Debrecen–Vasas 2–1

NB II: Büntetőt hibázott a KTE - ÉLŐ

NYITRAY ANDRÁSNYITRAY ANDRÁS
2026.09.19. 18:41
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A fehér mezes Kecskemét a Szeged ellen növelné pontjai számát (Fotó: Réti Attila/KTE, archív)
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NB II Szeged Kecskemét élő közvetítés
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 3. helyen álló Kecskemét a 12. Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 0–0
Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezeti: Takács Tamás (László István, Szabó Dániel) 
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 55.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Merényi, 64.), Beke – Németh B. (Bolyki, 64.). Vezetőedző: Tímár Krisztián 
Szeged: Illés – Szabó Á., Rjaskó, Vékony, Széles, Mikló (Kalmár, 46.) – Márkvárt, Miskolczi, Posztobányi – Zimonyi, Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk mire megy a hazai pályán eddig veretlen Kecskemét az eddig mindössze egy győzelmet arató Szegeddel szemben.

 

NB II Szeged Kecskemét élő közvetítés
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