NB II: Büntetőt hibázott a KTE - ÉLŐ

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 0–0

Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezeti: Takács Tamás (László István, Szabó Dániel)

KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 55.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Merényi, 64.), Beke – Németh B. (Bolyki, 64.). Vezetőedző: Tímár Krisztián

Szeged: Illés – Szabó Á., Rjaskó, Vékony, Széles, Mikló (Kalmár, 46.) – Márkvárt, Miskolczi, Posztobányi – Zimonyi, Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk mire megy a hazai pályán eddig veretlen Kecskemét az eddig mindössze egy győzelmet arató Szegeddel szemben.