NB II: Büntetőt hibázott a KTE - ÉLŐ
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 3. helyen álló Kecskemét a 12. Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–SZEGED-CSANÁD GA 0–0
Kecskemét, Széktói Stadion, 1500 néző. Vezeti: Takács Tamás (László István, Szabó Dániel)
KTE: Ruisz – Szépe, Gajág, Szűcs Sz. – Berki (Eördögh, 55.), Haris, Kovács B., Göblyös – Szabó B. (Merényi, 64.), Beke – Németh B. (Bolyki, 64.). Vezetőedző: Tímár Krisztián
Szeged: Illés – Szabó Á., Rjaskó, Vékony, Széles, Mikló (Kalmár, 46.) – Márkvárt, Miskolczi, Posztobányi – Zimonyi, Tóth-Gábor. Vezetőedző: Laczkó Zsolt
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk mire megy a hazai pályán eddig veretlen Kecskemét az eddig mindössze egy győzelmet arató Szegeddel szemben.
Legfrissebb hírek
Fájó szegedi vereség, ami sokba kerülhet
Kézilabda
2026.09.16. 20:33