Supka Attila: Fájó módon veszítünk pontokat

Supka Attila, a Kisvárda vezetőedzője

– Az ötödik hazai meccsen sincs meg az első győzelem: a rossz helyzetkihasználás miatt maradtak pontok nélkül?

– Igen, mert már az első félidőben is teremtettünk olyan lehetőségeket, amelyekből be kellett volna találnunk, és a második játékrész is az előttünk adódó nagy eséllyel indult. Ezzel szemben a Paks kihasználta az első számottevő lehetőségét, és az ilyen meccseket általában egyetlen gól dönti el. Ezt a döntő gólt most az ellenfél szerezte, bízunk abban, hogy a következő időszakban mi is tudunk hasonló módon meccset nyerni.

– A mérkőzés előtt szembesítették azzal, hogy a bajnokság eddigi részében a Kisvárdáé volt a legrosszabb labdabirtoklási adat. Nos, ilyen téren nem volt probléma, de az is tervben volt, hogy kezdeményezőbbek lesznek?

– Mindig a mérkőzés jellege határozza meg, milyen hatékonyan lehet birtokolni a labdát. Természetesen törekszünk erre, de a játékosállományunknak megvan az a sajátossága, hogy inkább a direkt futballból tud támadásokat vezetni és a befejezésig eljutni. Ezen a mérkőzésen is volt ilyen, miként olyan is, amikor felépített akcióból alakítottunk ki helyzetet.

– Minden támadóját bevetette a kispadról, mit gondol, lehetett ennél többet tenni az egyenlítésért?

–Kicsit nagyobb koncentráció szükséges mindenki részéről, mert fájó módon veszítünk pontokat, immár sorozatban hazai környezetben. Ha ide veszem a Debrecen és a Győr elleni mérkőzésünket, és azt, hogy a mostanival együtt mennyi lehetőséget hagytunk kihasználatlanul, jobb befejezésekkel ott lehetnénk a tabella élmezőnyében.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Csapatára az a kevésbé jellemző, hogy egyetlen szerzett góllal is képes meccset nyerni. Mi döntött most?

– Inkább célfutballt játszottunk, mintsem a látványra és a helyzetek sokaságának kidolgozására koncentráltunk volna. Le a kalappal a csapat előtt, mert nagyon jó volt a védekezés, kisegítették egymást a játékosok, helyezkedési hibánk sem volt annyi, amennyi lenni szokott. Sikerült elérni a remélt eredményt, és ezért mindenki megérdemli az elismerést.

– Korábbi gólkirály és a válogatottba is meghívott gólkirályjelölt is volt a pályán, mégis védő szerezte a győztes találatot. Ez sorsszerű?

– Előfordul az ilyen, főleg, hogy ezen a meccsen inkább kavarodások után lehetett gólt szerezni. Egy-egy helyzetet láttam mindkét oldalon, részünkről azt, amikor Hahn János kilépett, és lábon lőtte a kapust. Ezeken kívül egyik csapat sem sziporkázott a helyzetkihasználás terén.

– A legutóbbi vereség után arról beszélt, hogy ilyen helyzetben az a fontos, hogy mielőbb összekapja magát a csapat, és ez nemcsak most sikerült. Ezt teszi a rutin?

– Megpróbáltunk kicsit finomítani a fiatalok és idősebbek arányán, most azért jobban eltaláltuk ezt, és akik menet közben beszálltak, azok is hozzá tudtak tenni a játékhoz. Így a meccs fonalát is jobban elkaptuk, ez dönthetett a javunkra.