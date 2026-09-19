Nemzeti Sportrádió

Mayer Gréta nyerte az ugrást a szombathelyi vk-versenyen

K. E.K. E.
2026.09.19. 20:17
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Mayer Gréta (Fotó: MATSZ, Freschli Jozsef)
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torna vk torna Mayer Gréta Czifra Bettina Lili
Magyar érem, mi több, magyar arany Szombathelyen: a dunaújvárosi Mayer Gréta első lett az ugrás fináléjában.

Elégedetlen volt az ugrásával Mayer Gréta. Pénteken.

Elégedetlen volt annak ellenére, hogy bejutott a döntőbe. Aztán szombaton már mosolyogva zárhatta a napot a dunaújvárosiak tornásza, hiszen a szombathelyi Challenge világkupaversenyen aranyérmet szerzett ezen a szeren.

Magabiztosan érkeztem a döntőre, és mindenképpen szerettem volna kijavítani a pénteki hibámat. Nagyon jó volt itt versenyezni, ez a világkupa minden évben az egyik kedvencem. Annyira a saját feladatomra koncentráltam, hogy szinte semmit nem hallottam a külvilágból” – nyilatkozta boldogan Mayer Gréta.

Czifra Bettina Lilinek is csak ez, vagyis leginkább a győzelem lehetett a célja. A szintén dunaújvárosi sportoló, aki sérülése miatt legutóbb három éve versenyzett Szombathelyen, felemás korláton a legjobb pontszámmal jutott a szombati fináléba, sajnos leesett a szerről, így végül a hatodik helyen végzett.

Vasárnap a másik öt szerenkénti döntővel folytatódik a világkupa-viadal Szombathelyen, a magyarok közül Mayer Gréta gerendán (itt az olimpiai és világbajnoki brazil Rebecca Andrade is pódiumra lép), míg Nagy Márk Dávid korláton versenyez.

TORNA
CHALLENGE-VILÁGKUPAVERSENY, SZOMBATHELY
Szerenkénti döntők
Férfiak
Talaj: 1. Aurel Benovic (horvát) 14.166, 2. Dimitrov (bolgár) 13.966, 3. Miggitsch (osztrák) 13.833
Lólengés: 1. Zejnolla Igyrisszov (kazah) 14.766, 2. Zugec (horvát) 14.300, 3. Olafsson (izraeli) 14.233
Gyűrű: 1. Sztaszisz Butrimasz (ukrán) 13.633, 2. Vernyajev (ukrán) 13.233, 3. Koski (finn) 13.166, …5. Markó Levente 12.833
Nők
Ugrás: 1. Mayer Gréta 13.516, 2. Roper (brit) 13.483, 3. Makovickova (cseh) 13.033
Felemás korlát: 1. Flavia Saraiva (brazil) 13.366, 2. Drusch (amerikai) 13.300, 3. Kundrat (szlovák) 13.233, …6. Czifra Bettina Lili 13.000

 

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