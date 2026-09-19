Lampard megkönnyebbülhet, megvan a Coventry első győzelme a PL-ben

A mérkőzés egyetlen gólját a vendégek bal oldali szárnyvédője, Jay Dasilva jegyezte, akit a kapus, Carl Rusworth hozott helyzetbe.

ANGOL PREMIER LEAGUE

5. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Nottingham Forest–Coventry City 0–1 (Dasilva 55.)

Tottenham Hotspur–Aston Villa 2–3 (Gallagher 86., Van Hecke 90+8., ill. Manzambi 45+4., Jackson 67., Buendía 79.)

Brighton & Hove Albion–Arsenal 3–0 (P. Gross 31., Kosztulasz 45., Andrés 57.)

Everton–Ipswich Town 1–0 (Barry 11.)

Kiállítva: Fatawu (67., Ipswich)

Newcastle United–Hull City 2–1 (Willock 3., Hall 7., ill. Cho 67.)

Vasárnap játsszák

15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Leeds United–Crystal Palace

15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., Igor Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)