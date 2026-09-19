Lampard megkönnyebbülhet, megvan a Coventry első győzelme a PL-ben
A mérkőzés egyetlen gólját a vendégek bal oldali szárnyvédője, Jay Dasilva jegyezte, akit a kapus, Carl Rusworth hozott helyzetbe.
ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Nottingham Forest–Coventry City 0–1 (Dasilva 55.)
Tottenham Hotspur–Aston Villa 2–3 (Gallagher 86., Van Hecke 90+8., ill. Manzambi 45+4., Jackson 67., Buendía 79.)
Brighton & Hove Albion–Arsenal 3–0 (P. Gross 31., Kosztulasz 45., Andrés 57.)
Everton–Ipswich Town 1–0 (Barry 11.)
Kiállítva: Fatawu (67., Ipswich)
Newcastle United–Hull City 2–1 (Willock 3., Hall 7., ill. Cho 67.)
Vasárnap játsszák
15.00: AFC Bournemouth–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Leeds United–Crystal Palace
15.00: Manchester City–Sunderland (Tv: Match4)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
Pénteken játszották
Brentford–Chelsea 3–0 (J. Anthony 61., Igor Thiago 83., F. Carvalho 90+5.)