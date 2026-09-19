Kiderült felettünk az ég Szófiában, négy szombati győztesünk éremért bokszolhat

Nyolc meccs, két győzelem. Így állt a magyar ökölvívó-válogatott az első két Eb-napot követően, hatan máris búcsúztak a szófiai szorítótól, mindössze Akilov Pilip és Hankó Kálmán lépett egyet előre az első fordulóban.

A szombati nyolcaddöntőben aztán átszakadt a gát, hiszen Horváth Laura megadta az alaphangot, következett Hámori Luca, majd az U23-as Eb-döntős Szeleczki Lilla, és mindjárt jobb lett a magyarok kedve az Asics Arénában.

Az 51 kilós Horváth (eddig 54 kilós volt, az idén az ikertestvérével, Kármennel cseréltek, és immár ő bokszol légsúlyban) nagy küzdő, jó kis bunyós, és élete első felnőtt Eb-jén biztató bunyóval nyert pontozással a nap első párjában az ukrán Jaroszlava Marincsuk ellen. A keddi folytatásban a német Maxi Klötzer lesz az ellenfele.

Hámori Lucától már nagyon várjuk az áttörést, igaz, az Európai Játékokról már van bronzérme, és ugyebár a párizsi olimpián is csak egy biológiai férfi tartotta távol a dobogótól, de mégis. Szófiában kiemelésének hála erőnyerő volt, aztán a nem legyőzhetetlen svájci Anna Jenni jutott neki elsőre. Nem is okozott gondot, talán csak a második menetben volt tompább az immár BVSC-s lány, de a finisben már biztosan győzött.

„A lényeg, hogy túl vagyok az első mérkőzésemen az Európa-bajnokságon, már nagyon vártam, nem volt jó, hogy csak most léphettem ringbe – mondta a meccs után Hámori. – A bemutatkozó meccs drukkja bennem volt, az első menet után jött is egy kis hullámvölgy, de a harmadik menetre le tudtam nyugodni, és úgy érzem, okosan tudtam bokszolni. Bízom benne, hogy a folytatás egyre csak jobb és jobb lesz.”

Jöhet a lett Beatrise Rozentale az éremért!

Délután Szeleczki Lilla nyitotta a mieink sorát, és az MTK-s pici lányban ezúttal sem kellett csalódni. Ellentmondást nem tűrő, pattogó bunyóval lépett át a szlovák Nicole Duríkován, és ő is negyeddöntős. Kedden az első kiemelt ukrán Hanna Ohotával találkozik, ám félnivalója egyáltalán nincs.

Hoffmann Réka az előző Eb-n (az utolsón, amit még a régi világszövetség, az IBA európai szekciója, az EUBC szervezett) dobogóra állhatott +81 kilóban, de most nem fog, mert a 75 kg-os kategóriában kikapott a nyitányon a spanyol Alma García Adamétól. A kezdet tehát egyben a véget is jelentette, hiszen pontozással a rivális volt a jobb.

A mieink közül egyedüli férfiként a két napja brusztos, szoros meccsen továbbjutó újonc Hankó Kálmán (70 kg) jutott szombatra, neki pedig a nem kis meglepetésre az örmény Hakobkohjant megverő szlovák Adolf Stanek. A nyári nyíregyházi ob vasasos győztese újabb bravúros győzelmet aratott, és már a nyolc között jár – le a kalappal előtte! Folytatás hétfőn az éremért.

Vasárnap kora délután az U23-as Európa-bajnok, első kiemelt Szira Zsófia (+85 kg) bokszol éremért az örmény Ani Muradjan ellen, a magyar idő szerint 17 órakor kezdődő programban pedig Szaka István (50 kg) léphet egyet a remélt dobogó felé a moldovai Catalin Turcu elleni nyolcaddöntőben.

ÖKÖLVÍVÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZÓFIA

Nyolcaddöntő

Férfiak

70 kg: Hankó Kálmán–Stanek (szlovák) p. gy.

Nők

48 kg: Szeleczki Lilla–Duríková (szlovák) p. gy.

51 kg: Horváth Laura–Marincsuk (ukrán) p. gy.

65 kg: Hámori Luca–Jenni (svájci) p. gy.

75 kg: A. García (spanyol)–Hoffmann Réka p. gy.