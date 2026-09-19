Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Kisvárda–Paks 0–0

Félidőben hárommal vezet a Mezőkövesd a Kazincbarcika ellen

SZARKA DÉNESSZARKA DÉNES
2026.09.19. 16:51
Megyei rangadót játszik a Mezőkövesd és a Kazincbarcika a 8. fordulóban
Megyei rangadót játszik a Mezőkövesd és a Kazincbarcika a 8. fordulóban (Fotó: Reti Attila/KTE)
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NB II Kazincbarcika élő közvetítés Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 8. fordulójában a 9. helyen álló Mezőkövesd az ötödik Kazincbarcikát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
8. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 30 ÉLŐ
Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezeti: Hanyecz Bence (Dobos Dávid, Ring Kevin)
MEZŐKÖVESD: Deczki – Vajda, Varjas, Keresztes, Csirmaz – Ottucsák, Pintér Á., Zachán, Rab Be., Vörös – Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter
KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Ferenczi, Nagy Zs., Rácz, Nyíri – Szőke, Kártik, Hudák – Gresó, Pascal, Babják. Vezetőedző: Kuttor Attila
Gólszerző: Ottucsák a 14., Rab Bence a 20., Kovács P. a 42. percben.
 


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig háromszor nyerő Mezőkövesd a még veretlen Kazincbarcikával szemben. A hazaiak a Merkantil Bank Ligában a 9., a vendégek az 5. helyről várják a találkozót a 8. fordulóban.

Az elmúlt hétvégén mindkét együttes élvonalbeli ellenfelet látott vendégül a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában, s bár sem a Kövesd az MTK-t, sem a Barcika a Paksot nem tudta kiejteni, de mindkét borsodi együttes emelt fővel búcsúzhatott, jó mérkőzéseken maradtak alul az esélyesekkel szemben. 

 

A hazaiak üzenete a vendégek felé, akik tavaly ősszel, az élvonalban itt játszották hazai meccseiket - a kövesdiek szerint maradtak elvarratlan szálak a vendégség után (Fotó: Mezőkövesd Zsóry FC Facebook)

 

NB II Kazincbarcika élő közvetítés Mezőkövesd
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