Félidőben hárommal vezet a Mezőkövesd a Kazincbarcika ellen

LABDARÚGÓ NB II

8. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 3–0 – ÉLŐ

Mezőkövesd, Városi Stadion, 500 néző. Vezeti: Hanyecz Bence (Dobos Dávid, Ring Kevin)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Vajda, Varjas, Keresztes, Csirmaz – Ottucsák, Pintér Á., Zachán, Rab Be., Vörös – Kovács P. Vezetőedző: Máté Péter

KAZINCBARCIKA: Kocsis B. – Ferenczi, Nagy Zs., Rácz, Nyíri – Szőke, Kártik, Hudák – Gresó, Pascal, Babják. Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Ottucsák a 14., Rab Bence a 20., Kovács P. a 42. percben.







PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az eddig háromszor nyerő Mezőkövesd a még veretlen Kazincbarcikával szemben. A hazaiak a Merkantil Bank Ligában a 9., a vendégek az 5. helyről várják a találkozót a 8. fordulóban.

Az elmúlt hétvégén mindkét együttes élvonalbeli ellenfelet látott vendégül a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában, s bár sem a Kövesd az MTK-t, sem a Barcika a Paksot nem tudta kiejteni, de mindkét borsodi együttes emelt fővel búcsúzhatott, jó mérkőzéseken maradtak alul az esélyesekkel szemben.