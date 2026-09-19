Nemzeti Sportrádió

Videó: a Trabzon a háromgólos Szalah vezérletével kiütötte Sallaiékat

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.09.19. 21:40
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Mohamed Szalah és a Trabzonspor lelépte a Galatasarayt (Fotó: AFP)
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Trabzonspor Galatasaray Mohamed Szalah Sallai Roland
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulójának rangadóján a Trabzonspor a három gólt és egy gólpasszt jegyző Mohamed Szalah vezérletével 4–0 -ra nyert a címvédő Galatasaray ellen.

 

A Sallai Rolanddal a soraiban felálló Galatasaray hiába játszott mezőnyfölényben a Trabzonspor vendégeként, a hazai csapat rendre lekontrázta a bajnoki címvédőt. Mohamed Szalah 85 méteres sprint végén már a 4. percben megszerezte a vezetést a Trabzonnak, majd a szünet előtt Szalah előbb gólpasszt adott Noah Saviolónak, aztán másodszor is betalált, miután Davinson Sánchez a saját tizenhatosnál eladta a labdát.

A második félidőben Szalah újabb elfutás végén a harmadik gólját is megszerezte, így 4–0-ra győzött a Trabzonspor. Az ezúttal is jobbhátvédként játszó Sallai a 73. percig volt a pályán.

SZALAH HÁROM GÓLJA A GALATA ELLEN

TÖRÖK SÜPER LIG
6. FORDULÓ
Trabzonspor–Galatasaray 4–0 (Szalah 4., 44., 80., Saviolo 39.)
Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 73. percben lecserélték.

 

Trabzonspor Galatasaray Mohamed Szalah Sallai Roland
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