Videó: a Trabzon a háromgólos Szalah vezérletével kiütötte Sallaiékat

A Sallai Rolanddal a soraiban felálló Galatasaray hiába játszott mezőnyfölényben a Trabzonspor vendégeként, a hazai csapat rendre lekontrázta a bajnoki címvédőt. Mohamed Szalah 85 méteres sprint végén már a 4. percben megszerezte a vezetést a Trabzonnak, majd a szünet előtt Szalah előbb gólpasszt adott Noah Saviolónak, aztán másodszor is betalált, miután Davinson Sánchez a saját tizenhatosnál eladta a labdát.

A második félidőben Szalah újabb elfutás végén a harmadik gólját is megszerezte, így 4–0-ra győzött a Trabzonspor. Az ezúttal is jobbhátvédként játszó Sallai a 73. percig volt a pályán.

SZALAH HÁROM GÓLJA A GALATA ELLEN

TÖRÖK SÜPER LIG

6. FORDULÓ

Trabzonspor–Galatasaray 4–0 (Szalah 4., 44., 80., Saviolo 39.)

Galatasaray: Sallai Roland kezdett, a 73. percben lecserélték.