Nemzeti Sportrádió

La Liga: Livakovic a Barcelona kapujában, Raphinha-tripla Sevilla ellen

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.19. 20:55
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Raphinha nem sokáig engedte, hogy a Sevilla előnyben legyen (Fotó: Getty Images)
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Barcelona Sevilla La Liga
A válogatott-szünetet megelőzően utoljára lép pályára a Barcelona, amely a Sevilla otthonában folytatná hibátlan bajnoki menetelését. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről-percre!

SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
SEVILLA–BARCELONA 1–3 (1–1)
Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion. Vezeti: Martínez Munuera
Sevilla: Vlahodímosz – I. Sánchez, Sangante (Carmona, 68.), Castrín, Suazo – Agoumé, Kocsorasvili (I. Romero, 68.) – Sierra, Y. Fofana, Correia (Ejuke, 59.) – Ure. Vezetőedző: Luis García
Barcelona: Livakovic – E. García, Cubarsí, A. Christensen (G. Martín, 60.), Cancelo – Fermín, Rodri, Pedri – Yamal, Raphinha, Gordon. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Y. Fofana (19.), ill. Raphinha (22., 52., 69.)

 

Barcelona Sevilla La Liga
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