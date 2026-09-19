La Liga: Livakovic a Barcelona kapujában, Raphinha-tripla Sevilla ellen
A válogatott-szünetet megelőzően utoljára lép pályára a Barcelona, amely a Sevilla otthonában folytatná hibátlan bajnoki menetelését. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről-percre!
SPANYOL LA LIGA
7. FORDULÓ
SEVILLA–BARCELONA 1–3 (1–1)
Sevilla, Ramón Sánchez-Pizjuán Stadion. Vezeti: Martínez Munuera
Sevilla: Vlahodímosz – I. Sánchez, Sangante (Carmona, 68.), Castrín, Suazo – Agoumé, Kocsorasvili (I. Romero, 68.) – Sierra, Y. Fofana, Correia (Ejuke, 59.) – Ure. Vezetőedző: Luis García
Barcelona: Livakovic – E. García, Cubarsí, A. Christensen (G. Martín, 60.), Cancelo – Fermín, Rodri, Pedri – Yamal, Raphinha, Gordon. Vezetőedző: Hansi Flick
Gólszerző: Y. Fofana (19.), ill. Raphinha (22., 52., 69.)
Legfrissebb hírek
Megvan Gulácsiék első győzelme a La Ligában
Spanyol labdarúgás
2026.09.17. 23:33