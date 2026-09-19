Nemzeti Sportrádió

Képeken a Paks kisvárdai győzelme – galéria

M. B.M. B.
2026.09.19. 20:00
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Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I Paks galéria Kisvárda
Mint ismert, a Paksi FC a Kisvárda vendégeként nyert a labdarúgó NB I 8. fordulójában. Tekintse meg a találkozóról készült képeinket!
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fotó 2026.09.19.

Kisvárdán szakadt meg a Paks idegenbeli nyeretlen sorozata (Fotók: Czinege Melinda)

 

NB I Paks galéria Kisvárda
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