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Képeken a Paks kisvárdai győzelme – galéria
M. B.
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2026.09.19. 20:00
Fotó: Czinege Melinda
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NB I
Paks
galéria
Kisvárda
Mint ismert, a Paksi FC a Kisvárda vendégeként nyert a labdarúgó NB I 8. fordulójában. Tekintse meg a találkozóról készült képeinket!
fotó
2026.09.19.
Kisvárdán szakadt meg a Paks idegenbeli nyeretlen sorozata (Fotók: Czinege Melinda)
NB I
Paks
galéria
Kisvárda
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